Continua il sogno della Brundisium Volley: tripletta di vittorie

BRINDISI - Tre partite con altrettante vittorie consecutive per la Asd Brundisium Volley, per continuare un percorso unico sul territorio nei campionati territoriali in cui è impegnata.

Archiviate le pratiche Echie ed Eurovolley Francavilla, venerdì 19 gennaio esordio vittorioso della squadra femminile contro il San Donaci per 3 a 0. Il match si è svolto in casa presso il Palazzetto dell'istituto "Leonardo Da Vinci" a Brindisi.

Domenica 21 gennaio, altro esordio casalingo vittorioso nel campionato maschile al Palazumbo contro il Martina Franca per 3 a 0.

Prossimi appuntamenti: domenica 28 gennaio alle 17.30 al Palamelfi contro la 72100 volley.

Il 30 gennaio, invece, la squadra maschile giocherà a San Donaci e quella femminile sarà impegnata contro la Koru di Titty Spinelli alla "Da Vinci" (inizio ore 20.30).