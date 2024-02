Campionato serie C volley: sesta vittoria consecutiva per l'Aurora Volley

BRINDISI - L’Aurora Volley Brindisi supera con un netto 3-0 l’insidiosa Raimbow Crispiano nella 17 esima giornata del campionato di serie C di volley femminile, e si conferma in testa alla classifica del girone B. Nella sera di domenica 25 febbraio le atlete guidate dal coach Raffaele Capozziello e spinte dal pubblico amico del Pala Zumbo hanno giocato un’ottima partita non lasciando scampo alla quotata formazione tarantina.

Già dai primi minuti si intuisce come la squadra biancazzurra sia determinata a conquistare la sua sesta vittoria consecutiva. Gioco aggressivo e cattiveria agonistica ma anche l’ottima intesa tra la palleggiatrice Kolomiiets e la centrale Padula consentono alle brindisine di portarsi rapidamente in vantaggio. Le ospiti, che possono contare su un roster di tutto rispetto, abbozzano ad una reazione ma trovano l’opposizione della difesa biancazzurra con il libero Zivkovic (autrice anche di un punto in palleggio) in serata di grazia. Le padrone di casa si aggiudicano così il set per 25-14 in appena 19 minuti.

Nel secondo set la formazione crispianese reagisce e il confronto si fa più equilibrato. Dopo un inizio guardingo la formazione ospite si porta in vantaggio (4-8), costringendo l’allenatore brindisino a chiamare un time-out per dare indicazioni alle sue atlete. Al loro rientro in campo le giocatrici biancazzurre danno inizio ad una rimonta che si concretizza con il pareggio raggiunto verso la metà del set. Successivamente trascinata dagli attacchi della schiacciatrice Albanese, la squadra di casa prende il largo e conquista il set per 25-18.

Anche il terzo set, equilibrato solo nella prima parte, vede le padrone di casa trovare la chiave per avere ragione delle avversarie. La vena realizzativa di Padula e Albanese e l’ottima difesa di squadra costringono alla resa anche una formazione forte come quella ospite. Il set si conclude per 25-18 e consegna una meritata vittoria alla formazione brindisina.

Queste le parole del coach Raffaele Capozziello: “Abbiamo vinto per 3-0 esprimendo un ottimo gioco contro una formazione esperta che spesso si esalta in gare contro squadre di alta classifica. Sono particolarmente soddisfatto dall’atteggiamento avuto dalla squadra. Le ragazze sono scese in campo determinate ad ottenere i tre punti e non hanno subito cali di concentrazione non concedendo nulla ad un avversario temibile. Con le stesse armi andremo a Turi a giocarci l’ultima gara di regular season che sarà decisiva per l’assegnazione del primo posto.”

L’Aurora pur mantenendo la testa della classifica con due punti vantaggio sull’Academy Volley Gioia, ha comunque la necessità di cogliere una vittoria nel prossimo turno sul difficilissimo campo della Revolution Turi per mantenere il vantaggio sulle rivali. La partita si giocherà sabato 2 marzo presso il Palazzetto dello Sport di Turi (Ba) con prima palla alle ore 18.

Tabellino:

Aurora Volley - Rainbow Crispiano 3-0 (25-14, 25-18, 25-18)

Brindisi: De Toma 8 (K), Kolomiiets 7, Zivkovic 1 (L1), Prato 6, Padula 12, Avallone 7, Albanese 14, Matichecchia, De Maria, Malerba , Solimeno, Stella (L2), Minghetti, Montagna. All. Capozziello.

Crispiano: Gallo 2 (K), Morano 7, Scaglioso 5, Cardone 8, D’Andria 2, Sibilio (L1), Palumbo, Marangi, Tagliente, Panzetta, Liuzzi (L2). All. Contento

Arbitri: Cocciolo - Scarciglia

