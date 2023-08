Capurso punta su Roberta Campioto: nuova esperienza in Serie C per la ex Casale Volley

BRINDISI - Nuova esperienza in Serie C femminile per Roberta Campioto. La schiacciatrice brindisina cresciuta fra le file del Casale Volley 3, nella scuola di coach Claudio Scanferlato, approda nella squadra padovana dell’OrsaCuti di Capurso, dopo una stagione in B2 a Bari e diverse presenze in Serie C tra Tuglie e Trepuzzi.

Il direttore sportivo del sodalizio pugliese, Mauro , parla così della schiacciatrice Mancina: “Roberta è una giocatrice di buon affidamento ed equilibrio per qualsiasi squadra. Proviene da una realtà pallavolistica di notevoli tradizioni, è precisa e sicura in ricezione e difesa, determinata e potente in attacco. Intercambiabile nei due ruoli di banda, porterà equilibrio, sicurezza e determinazione alla compagine di coach Malena”.

Altre atlete cresciute nel Casale Volley sono nel mirino di società di Serie B e C. Nei prossimi giorni saranno formalizzati altri tesseramenti.