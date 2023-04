Cutrofiano di nuovo al tappeto: Casale Volley campione regionale under 14

BRINDISI - Il Casale Volley Brindisi supera il forte team del Cutrofiano e si laurea campione regionale under 14, nelle finali svoltesi a Massafra (Taranto), organizzate dal comitato territoriale di Taranto. In semifinale, la squadra allenata da Rossella Casalino (primo allenatore) e Maniela Barduro (allenatore in seconda) si è imposta per 3-1 sull’Avp Pulsano. In finale la squadra brindisina ha affrontato il Cuore di mamma Cutrofiano, che aveva passeggiato (3-0) contro il New Volley Gioia del Colle.

La compagina salentina era già stata sconfitta dal Casale Volley nella finale territoriale andata in scena il 17 marzo. Le brindisine si sono imposte per 3-0. “Il lavoro finalizzato a tenere dura fino alla fine e di non mollare mai - afferma Claudio Scanferlato - ci ha portato ad ottenere una prestazione dove la tecnica in primis e la tattica in secondo piano hanno trionfato sulla prestanza fisica degli avversari. Mvp del torneo è stata premiata la giocatrice Sara Romano Palmisano, del Casale Volley, futuribile atleta del Club Itali del Sud.

“Vincendo il titolo regionale – afferma ancora Scanferlato - ora abbiamo avuto l'accesso alle finali nazionali a Cesena, dal 15 al 21 maggio. Una bella avventura per una piccola Asd come la nostra, però non ci priveremo di questa occasione meritatissima per le nostre. piccole atlete, che faranno un’esperienza sportiva e di vita che solo lo sport può dare. Questo evento mi porta a pensare e dire: mai porsi dei limiti, dare sempre il massimo”.

Il team

Le giocatrici del Casale Volley: Vasile Ludovica, centrale e capitana classe 2009; Esposito Melissa, laterale, 2010; Campanaro Alessia, palleggiatrice, 2009; Raffaeli Ilenia, palleggiatrice, 2010; Capriati Carlotta, laterale, 2010; Campioto Chiara, centrale, 2009; Muschio Ludovica, libero, 2010; palmisano Romano Sara, laterale, 2009; Palmisano Romano Marta, laterale, 2011; Bonazza Marianna, libero, 2010, D'Alesio Dalila, palleggiatrice, 2010; Barile Chiara, palleggiatrice, 2009; Prudentino Sienna, centrale, 2009.