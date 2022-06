Volley: il Casale Volley 3 si impone nelle finali under 13 femminili

BRINDISI - Le ragazzine del Casale Volley 3 guidate da Claudio Scanferlato, Manuela Barduro e Doina Tilea vincono a mani basse le finali under 13 femminili prima contro il Tricase (Società storica del Salento) e poi contro la super corazzata Cutrofiano/San Cassiano Piccola. “A dimostrazione che una piccola società come il Casale - si legge in un comunicato della società - una città privata del proprio Comitato, dove la pallavolo è considerato sport minore per mancanza assoluta di aiuti (sponsor) e lentamente anche di tecnici e dirigenti, riesce negli ultimi due anni a vincere dei titoli territoriali giovanili contro la provincia di Lecce dove la pallavolo, dopo il calcio, è lo sport più praticato. Quindi la passione/esperienza in simbiosi tra loro vincono”.

Il roster della squadra: Vasile Ludovica, Palmisano Romano Sarà, Palmisano Romano Marta, Esposito Melissa, Campioto Chiara, Raffaelli Ilenia, Campanaro Alessia, Muschio Ludovica, Barale Chiara, Cavalera Sofia

“Ora faccio - dichiara Claudio Scanferlato - un appello a tutte le forze imprenditoriali della mia città, Brindisi, affinché per la stagione prossima già alle porte mi possano dare una mano con contributo economico a continuare questa esperienza anche perché si prevede una stagione molto impegnativa”.