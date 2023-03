Pallavolo under 14: Casale Volley per il secondo anno consecutivo campione territoriale

BRINDISI - L’Asd Casale volley 3 di Brindisi vince per il secondo anno consecutivo il titolo territoriale del comitato Lecce-Brindisi della Federvolley pugliese di Under 14 femminili, contro la corazzata Cuore di Mamma Cutrofiano, leader nel settore giovanile Pugliese, che nei giorni scorsi aveva vinto sia il titolo nell’Under 18 che nell’Under 16.

Un risultato strepitoso per la piccola società brindisina, creata dal direttore tecnico Claudio Scanferlato, decano della pallavolo pugliese e non solo.

Nello storico Pala Melfi, concesso dall’amministrazione comunale alla pallavolo grazie al fattivo intervento dell’assessore allo Sport, Oreste Pinto, sempre molto attento a tutte le attività sportive della città, strapieno durante la finale, le ragazze del Casale Volley capitanate dalla centrale Ludovica Vasile sono riuscite a realizzare il loro sogno.

Le brindisine hanno concesso alle Leccesi solo un avvio sprint, ma dopo palla su palla, difesa su difesa, hanno sfiancato le avversarie, molto ben dotate fisicamente, ma il gioco ordinato e preciso ha prevalso con ben 28 punti del martello-ricettore Palmisano Romano Sara, (già convocata nel club Italia Sud, con ottime prospettive di essere presa in considerazione per il prossimo torneo internazionale in Croazia nella prossima estate).

Il roster della formazione brindisina è composto da: Vasile Ludovica (centrale); Campioto Chiara (centrale); Capriati Carlotta (centrale); Palmisano Romano Sara (laterale); Esposito Melissa (laterale); Raffaeli Ilenia (palleggiatrice); Campanaro Alessia (palleggiatrice), Muschio Ludovica (libero). Le ragazze sono state ben coadiuvate dalla panchina composta, da: Palmisano Romano Marta, Bonazza Marianna, Prudentino Sienna, D’Alesio Dalila, Barile Chiara.

Grande merito di questo ennesimo successo va dato alla team manager Tilea Doinita e al lavoro svolto in palestra da Casalino Rossella e Barduro Manuela, che hanno saputo mantenere durante la gara una calma serafica, aiutando le atlete a dominare il campo con gande tecnica e una sagacia tattica invidiabile per delle bambine di 12/13 anni. Ora non resta che prepararsi allo sprint finale per arrivare alla final four regionale e, perché no, aspirare a raggiungere la meta delle finali nazionali.