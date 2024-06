Chiara Riparbelli torna nel suo Salento: la mesagnese giocherà in A2 col Melendugno

Dopo tanto girovagare, la centrale Chiara Riparbelli torna nel suo Salento. Mesagnese Doc, dopo due stagioni a Mondovì, la classe 1996 ha scelto Melendugno per la sua prima volta in Serie A2 con un team della sua terra. Chiara muove i primi passi nel settore giovanile della squadra della sua città, il Mesagne Volley. Giovanissima fa le valigie per inseguire il suo sogno, e di esperienze ne ha fatte tante tra B1 e B2: da Torre Annunziata ad Arzano, passando per Pisogne e Cerea. Nel 2018 il grande salto, la chiamata di Soverato in Serie A2.

Quattro stagioni in Calabria sempre in crescendo e infine due annate in Piemonte a Mondovì da grande protagonista. Ventotto anni e 186cm, è considerata dagli addetti ai lavori un centrale di grande affidabilità. Giocatrice versatile, dotata di un ottimo muro e abile sia nel gioco avanti che in fast. Tanta ambizione, carattere da vendere e cultura del lavoro: sono queste le caratteristiche di Chiara che si sposano perfettamente con il progetto Narconon Volley Melendugno.