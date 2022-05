Casale volley 3: fine dei corsi di mini volley con festa al Cag

Martedì 31 Maggio si chiudono i corsi di mini volley alla palestra Kennedy. Nell’occasione il Casale Volley 3 in accordo con: il Cag (Centro di aggregazione giovanile) il Csi, l’associazione “Uniti per lo sport” e la costante presenza dell’Assessorato allo Sport del Comune di Brindisi organizza un festa di presso il Centro di Aggregazione Giovanile al rione Paradiso.

Alle piccole atlete si aggregheranno i bambini/e del Centro e i ragazzi diversamente abili per condividere assieme una giornata all’insegna del divertimento nel gioco della Pallavolo. A fine della giornata ai partecipanti saranno consegnati dei gadget promozionali, sempre nell’ottica che tutte le Asd debbano lavorare nel sociale proprio per aggregare e coinvolgere sempre più i giovani “Credo che l’Asd che ho l’onore di rappresentare – dichiara Claudio Scanferlato, dell’Asd Casale Volley - abbia sempre fatto e continuerà a farlo proprio perché ci crede in questa funzione in particolar modo in questo momento.” Appuntamento al Cag al Rione Paradiso, martedì 31 maggio a partire dalle ore 16,00.