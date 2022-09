Claudio Scanferlato nuovo direttore tecnico dell'Aurora Volley Brindisi

BRINDISI - Il noto e stimato tecnico-dirigente brindisino Claudio Scanferlato assume da oggi, martedì 6 settembre, l’incarico di direttore tecnico dell’Aurora Volley Brindisi. Si legge in un comunicato della società: "La nomina di un personaggio cosi esperto e carismatico è stata fortemente voluta dai vertici societari del club biancazzurro per coordinare l’intera area tecnica e aumentare il livello di esperienza e competenza dalla prima squadra al settore giovanile".

Prosegue la nota: "Claudio Scanferlato, docente Fipav con abilitazione permanente, ha un curriculum vasto e importante di cui ricordiamo l’incarico di presidente provinciale della Fipav di Brindisi e di consigliere nazionale della federazione. Inoltre, nel corso della sua lunga carriera nel volley è stato insignito della prestigiosa Palma di Bronzo del Coni per lo sviluppo dello sport giovanile".

"La figura del direttore tecnico – spiega il presidente Ercole Saponaro – è di grandissima importanza all’interno dell’organigramma societario poiché rappresenta l’elemento di raccordo delle attività di tutte le squadre, e in particolare quelle del settore giovanile cui la società tiene particolarmente. Per questo sono felice che il direttore Scanferlato abbia accettato di entrare nel nostro club e condiviso appieno la politica societaria. Mi riferisco soprattutto a quella riguardante gli ingressi in prima squadra di giovani provenienti dai vivai brindisini e la strutturazione della scuola volley per fare della nostra società un punto di riferimento sul territorio. La sua esperienza e professionalità sono garanzie di ottimo lavoro", conclude il massimo dirigente brindisino.

"Ho accettato l’offerta dell’Aurora Volley perché finalmente qualcuno ha deciso di puntare sui giovani del nostro territorio - dichiara il neo Direttore Tecnico - sono convinto che nella nostra città ci sia già un buon movimento giovanile che potrà diventare ottimo lavorando non solo sugli atleti ma anche e soprattutto sui tecnici che dovremo essere bravi a far avvicinare alla nostra società".

Per quanto riguarda gli obiettivi che la società si pone, il direttore Scanferlato non ha dubbi: "Dovranno essere obiettivi a medio-lungo termine: non vogliamo essere una nuvola passeggera bensì rappresentare un solido riferimento per i giovani che vogliono praticare la pallavolo a Brindisi- afferma l’esperto dirigente - Sono particolarmente soddisfatto che la società abbia dato, e continuerà a dare, la possibilità ad atlete giovanissime di esordire nei campionati senior per dare loro uno sbocco dopo la trafila delle giovanili. La prima squadra deve essere considerata come un punto di arrivo per le nostre allieve, un trampolino di lancio per le nostre ragazze e un biglietto da visita per la nostra città che non può e non deve vivere di solo Basket".