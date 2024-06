Paolo Totero e il suo staff riconfermati alla guida della Pantaleo Podio Volley Fasano

La Pantaleo Podio Volley Fasano riconferma Paolo Totero e il suo staff alla guida tecnica per la nuova stagione di serie B1 che prenderà il via nel prossimo mese di settembre. Una riconferma ampiamente prevista da tutti gli addetti ai lavori dopo gli importanti successi conseguiti in queste ultime due stagioni dal tecnico fasanese. Fiducia totale quindi per il giovane coach alla sua terza stagione da primo allenatore e già vincitore a suon di record di un campionato di serie B2 e con una serie A2 sfiorata per un inezia. Un grande lavoro ottenuto unitamente al suo staff formato dai viceallenatori Pietro Tanzarella e Giuseppe Catapano unitamente allo scoutman Giorgio Cesari. Figure importantissime per il lavoro di preparazione tecnico tattico del roster gialloblu. Nella stagione appena trascorsa determinante è stato il grande lavoro di squadra che ha caratterizzato tutte le sedute di allenamento settimanali portando a disputare un girone di ritorno strepitoso che è valsa la qualificazione ai play off promozione persi in maniera rocambolesca ma con grande onore.

“Questa riconferma da prima guida di questo roster mi rende molto felice – afferma Totero – perché è sicuramente frutto di tanto sacrificio e lavoro svolto con i miei collaboratori. Sono molto contento della fiducia che la società ripone nel nostro lavoro nonostante la nostra giovane esperienza. Siamo già pronti a ripartire per cercare di completare quel cammino cominciato qualche anno fa e che quest’ anno solo per un nulla ci è sfuggito”.

Confermati nel ruolo di viceallenatori anche Pietro Tanzarella e Giuseppe Catapano che nella scorsa stagione hanno sostenuto con grande impegno il lavoro di coach Totero oltre che prendere in carico i vari settori del settore giovanile. “L’esperienza della scorsa stagione da seconda guida è stata molto gratificante – afferma Pietro Tanzarella – e anche molto arricchente dal punto di vista tecnico/tattico. Siamo pronti a ricominciare e riconfermare quanto di buono fatto sino ad oggi”.

Un gioco di squadra fondamentale per ottenere risultati importanti. “Credo che il segreto del successo di questo anni – afferma Giuseppe Catapano – sia riposto in questo fondamentale. Dal punto di vista della mia lunga esperienza in questo sport bellissimo credo che la coesione del nostro staff sia una delle marce vincenti di questa squadra”.

Riconfermato alla gestione dei numeri Giorgio Cesari, scoutman e consulente tecnico interno dalla scorsa stagione nella Pantaleo Podio Volley. Un lavoro certosino e prezioso sia nella preparazione delle partite con lo studio delle avversarie, che nelle percentuali di gioco del roster fasanese. Un invidiabile carriera tra allenatore, assistente e scoutman che hanno iscritto il suo nome in molteplici successi pallavolistici. “L’avventura cominciata con lo scorso campionato – afferma Cesari – è stata molto avvincente, grazie ad un roster che nel corso della stagione e cresciuto moltissimo sino a raggiungere un ottimo successo. È stato fatto un buon lavoro e ora siamo pronti per cercare di fare ancora meglio”.