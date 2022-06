Aurora Volley: coach Elio Quarta sarà il nuovo allenatore

Sarà Elio Quarta l’allenatore che nella stagione 2022/2023 guiderà le ragazze dell’Aurora Volley Brindisi all’esordio in campionato. La società ha trovato l’accordo con l’esperto tecnico salentino dopo un lungo lavoro di valutazione, portato a termine dagli uomini dell’area tecnica Lezzi, Vaccaro e Greco, del giusto profilo professionale.

“Abbiamo scelto coach Quarta per la sua grande esperienza e competenza professionale” ha dichiarato il Vice Presidente Daniele De Leonardis “ma il fattore che ci ha convinto è stata la totale convergenza di idee con la Società” ha concluso il dirigente.

Coach Quarta è un tecnico con un vasto bagaglio professionale e tanti anni di esperienza con squadre femminili nonché un consolidato curriculum in cui fanno bella mostra, oltre ad altri successi, una serie di tre promozioni consecutive con San Cassiano, Tricase e Cutrofiano e la vittoria della Coppa Puglia.

“Sono lusingato dell’interesse che l’Aurora Volley Brindisi ha avuto nei miei confronti e ho accettato la loro proposta principalmente perché ho fiducia nei vertici societari” riferisce il tecnico leccese “sono persone serie che conosco da anni e conosco il loro modo di lavorare”.

La stima non è l’unico motivo che ha spinto l’allenatore ad accettare la proposta del club biancazzurro “Era da tempo che aspettavo un progetto intrigante, Brindisi è una bella piazza, esigente e piena di appassionati; pianificando bene il lavoro si possono ottenere grandi risultati”.

Adesso, con la fine della stagione regolare, bisognerà iniziare a mettere su la squadra, lavoro che vedrà in prima linea il Direttore Generale Vittorio Lezzi e la coppia di Direttori Sportivi Salvatore Vaccaro e Francesco Greco che proveranno ad accontentare i desideri di coach Quarta “Vogliamo far bene fin da subito e per questo costruiremo una rosa competitiva per poter disputare al meglio il campionato” ha dichiarato l’allenatore “ il roster sarà composto da un mix di atlete esperte e giovani talenti; prevedo una stagione entusiasmante e non vedo l’ora di cominciare a lavorare”.