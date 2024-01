Volley under 16: l’Asd Brindisi si sbarazza anche del Valecaracuta Lecce

BRINDISI - Continua la striscia di vittorie per l’Asd Brindisi Volley femminile. L’under 16 si impone per 3-0 (25:12 - 25:14-25:11) vincendo contro i pari età del Valecaracuta Lecce. La squadra consolida così il primato del proprio girone. Prossimo appuntamento il 18 gennaio, alle ore 19:30, in occasione del derby contro il Casale Volley.