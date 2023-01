Esordio casalingo contro Erchie per l'Asd Brundisium Volley

L'attesa è finita. Finalmente si scende in campo, con tanto entusiasmo, motivazioni, convinzione, passione. E’ la nostra squadra, nuova società, Asd Brundisium Volley, una realtà, sportiva ma non solo, di cui si sentirà parlare a lungo. Una società, una squadra, un progetto che intende valorizzare i giovani, il loro entusiasmo, la passione e amore per lo sport, la grande voglia di creare empatia, collaborazioni, sinergie.

Obiettivi, riferimenti che, ovviamente, dovranno andare parallelamente a quelli che saranno i risultati ottenuti in campo, nei due Campionati Maschile e Misto, ma un passo alla volta . Intanto, venerdì si gioca, si inizia a respirare “quel profumo della competizione” che farà bene ai nostri ragazzi, già supportati da uno staff dirigenziale - societario molto motivato.

La prima partita , con Asd Pallavolo Erchie, valevole per il campionato maschile - fase provinciale, si disputerà presso il Palazzetto dello Sport dellaScuola Leonardo Da Vinci a Brindisi, in Via Don Luigi Guanella, ore 21.30.