Campionato Csi: l'Asd Brundisium Volley esordisce contro l’Euro Volley Francavilla Fontana

BRINDISI - Inizia una nuova stagione, una nuova avventura, una nuova condivisione di passione, compattezza, spirito di sacrificio, voglia di vincere e di raggiungere obiettivi. Finalmente i campionati hanno una data ufficiale.

La squadra brindisina disputerà la prima gara del campionato nazionale Csi – Fase territoriale di Open misto giovedì 11 gennaio; il match sarà disputato a Brindisi, presso il palazzetto Leonardo Da Vinci, in Via don Luigi Guanella, alle ore 19.30, contro l’Euro Volley Francavilla Fontana.

L’ingresso al palazzetto è gratuito. Coach Maurizio Conte ha individuato i punti forti di ogni atleta per renderli pronti a competere contro le compagini avversarie. Lo staff tecnico ha saputo consolidare la sinergia con il presidente Ivan Protopapa e il vice presidente Davide Piscopiello, con il supporto degli sponsor Service Point Brindisi in Piazza Virgilio 2, SF centro estetico di Francesca Scatigno in Via Duca degli Abruzzi 29, Studio Dentistico di Dario Ruggiero.