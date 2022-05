Gornata di puro divertimento all'insegna del volley con l'Asd Casale Volley

BRINDISI - L’Asd Casale Volley 3, società di Pallavolo giovanile, grazie al Patrocinio del Comune di BrindisI e del Centro sportivo italiano sezione di Brindisi, al quale l’Asd è affiliata, aderendo al Progetto “Insieme per lo sport per la città di Brindisi”, Ideato dal Csi e sponsorizzato da Enel, ha organizzato la II tappa volley S3 del Comitato Interritoriale Fipav Lecce-Brindisi, con la partecipazione di 300 bambini/e dai 6 ai 12 anni, in rappresentanza di 40 società del territorio salentino.

La tappa si è svolta presso il Centro di Aggregazione Giovanile al Rione Paradiso che ha collaborato attivamente all’organizzazione di sì fatta manifestazione che ha comportato l’allestimento di 12 campi di Pallavolo, delle postazioni: una postazione medica con ambulanza di supporto per la commissione tecnica, per gli arbitri, per la consegna delle merende che la società organizzatrice ha voluto offrire ad ogni singolo atleta, per la consegna dei gadget prettamente legati alla Pallavolo, postazione di ristoro per i genitori intervenuti.

Tutto questo ha permesso di trascorrere circa 6 ore di puro divertimento a circa 1000 persone, alla fine dei giochi il Responsabile dell’Asd Claudio Scanferlato ha voluto consegnare delle targhe ricordo al Csi-Associazione Uniti per lo Sport-al Prof. Pagano (Fipav)-al Cag. Il tutto è terminato con un lungo applauso da parte di tutti.