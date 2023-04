F4 semifinale: la Pantaleo Podio Fasano cede alle piacentine del Fumara Miovolley

Nelle tanto attese F4 la Pantaleo Podio Volley Fasano si ferma nel match di semifinale al cospetto delle piacentine del Fumara Miovolley Gossolengo. Risultato netto per le atlete emiliane che penalizza oltremisura l’operato delle atlete fasanesi. Gara in cui Simona Corallo e compagne hanno giocato una pallavolo di buon livello contro un avversario capace di esprimere un gioco veloce e moderno che gli ha permesso di vincere con largo anticipo il girone F del campionato di serie B2. Dopo un iniziale momento di tensione ed emozione, le ragazze di coach Paolo Totero entrano in gara equilibrando immediatamente le sorti del primo set contro un Miovolley che nonostante il grave infortunio subito dall’opposto Alisia Hodzic porta a casa il primo punto del match grazie alle giocate sempre efficaci di una Chiara Scarabelli risultata tra le migliori in campo della partita. Alla ripresa del gioco le fasanesi provano a forzare la mano mettendo in difficoltà le piacentine. Set giocato punto a punto e risolto però a favore del Miovolley per 26-24. Le fasanesi a quel punto, subiscono il colpo e nel terzo set non c’è più gara. Il Miovolley Gossolengo vince la partita qualificandosi per la finale. “È stata una bella gara - afferma coach Paolo Totero - nel quale siamo stati capaci, nei primi due set, di tener testa ad un’ottima formazione che pratica una bella pallavolo. Abbiamo commesso qualche errore di troppo che in queste gare non ti puoi permettere, favorendo così le nostre avversarie. È stata una bella esperienza sportiva e molto arricchente anche dal punto di vista tecnico. Torniamo a casa con la consapevolezza che siamo un ottimo team. Ora ci riposiamo un po’ prima di rituffarci in campionato”.

Pantaleo Podio Volley Fasano comunque premiata sul terzo gradino del podio di questa Coppa Italia di serie B2 2022/23.

Fumara Miovolley G. - Pantaleo Podio Volley F. 3 -0 (25-22;26-24;25-15).

Fumara Miovolley Gossolengo: Guaschino, Fizzotti, Moretti, Nedeljkovic, Gemma, Bianchini, Galibardi, Passerini, Cornelli, Molinari, Ducoli, Scarabelli, Hodzic.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Di Staso, Amatori (10), Negro (2), Pichierri, Gallo, Vinciguerra (12), Corallo (6), Trabucco (4), Solarino, Sollecito, Biscardi (7), Soleti (5). All. Totero