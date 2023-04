F4 volley, la Pantaleo Podio Fasano ottiene il terzo posto: "Grande lavoro di squadra"

FASANO - Archiviata l’incredibile esperienza delle F4 di Coppa Italia Serie B2 in uno scenario come quello di Bologna, la Pantaleo Podio Volley Fasano torna ad allenarsi tra le mura amiche in vista del prossimo impegno di campionato. Un esperienza per molti indimenticabile che ha visto il nome della pallavolo femminile di Fasano riecheggiare in una delle manifestazioni più importanti della penisola.

Alla fine le ragazze del presidente Renzo Abete tornano a casa con un lusinghiero terzo posto che premia l’impegno profuso dalle ragazze e gli sforzi della società per arrivare a questo prestigioso traguardo. La vittoria finale è andata alle piacentine del Fumara Volley Gossolengo che in finale hanno battuto le cremonesi del C.R. Transport Ripalta. Fumara Volley che nelle semifinali aveva eliminato proprio le fasanesi. “È stato un onore rappresentare un paese come Fasano alle F4 di Coppa Italia – commenta coach Paolo Totero –reso possibile da un grande lavoro di squadra grazie alla preziosa collaborazione con i miei colleghi Giuseppe Catapano, Pietro Tanzarella e Daniele Panfili. Un grazie anche alle nostre ragazze che hanno dato tutto in campo e che hanno vissuto un esperienza importante per le loro carriere.”

Intanto proprio in questi giorni Simona Corallo e compagne sono tornate ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato che le vedrà impegnate sabato 15 aprile contro il Vipostore Francavilla Fontana, per quello che sarà l’ultimo impegno casalingo della regoular season. “Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e accompagnato in quel di Bologna per vivere al meglio questa bellissima esperienza che ci ha arricchito da tutti i punti di vista. –afferma il ds Micaela Cofano – Ora riprendiamo il cammino verso questo finale di campionato che ci aspetta con umiltà e duro lavoro, per regalare nuove emozioni ai nostri tifosi che non ci