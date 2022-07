Aurora volley Brindisi: l’opposto Federica Martino è il primo colpo

BRINDISI - E’ l’attaccante Federica Martino il primo grande colpo di mercato che i dirigenti brindisini hanno assestato in questa sessione di trasferimenti per la costruzione del roster con cui affrontare il prossimo campionato di Serie C femminile.

Lametina di nascita, Federica Martino inizia a giocare da bambina nella propria città natale con il Lamezia Volley, squadra con la quale dopo la trafila delle giovanili arriva fino alla serie C. Successivamente passa al Kermes di Spezzano Albanese dove per tre anni calca i parquet della serie B2; l’anno scorso è stata protagonista con la maglia della Reghion Reggio Calabria sempre in B2.

Alta 177 centimetri Federica ,opposto che all’occorrenza può giocare anche in banda, è un concentrato di forza ed esplosività a cui non manca però il carattere –“Non mi piace perdere” afferma la venticinquenne calabrese “durante la partita metto cuore, grinta e tutte le mie energie per la squadra”. I motivi che hanno spinto quest’atleta a scendere di categoria pur di giocare a Brindisi li spiega la diretta interessata “Dopo tanti anni in cui ho giocato nella mia regione volevo mettermi alla prova fuori dalla mia confort zone – inoltre sono rimasta particolarmente colpita dal progetto Aurora Volley: mi piace sapere che c’è un tecnico come coach Quarta che oltre ai risultati che tutti speriamo di ottenere come squadra, punta anche al miglioramento tecnico di ogni singola atleta”

Federica, che nella vita è una studentessa di Scienze motorie non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura e non ne fa un mistero- “Non vedo l’ora di iniziare quest’esperienza e di conoscere le mie nuove compagne, mister e società. Darò il mio meglio per ripagare la fiducia che la Società ha risposto nei miei riguardi e di non deludere le loro aspettative”.

Le caratteristiche tecniche e caratteriali di Federica sono proprio tra i fattori che hanno suscitato l’interesse del club brindisino – “Si tratta di un grande colpo” esordisce il Ds Salvatore Vaccaro “ Federica ha finora calcato parquet di categoria superiore, ma la sua voglia di mettersi in gioco, le sue doti di grinta e determinazione e l’aver compreso fino in fondo il nostro progetto ci hanno affascinato oltre quelle che sono le sue notevoli qualità tecniche”.

I vertici societari sono consapevoli che l’ingaggio della Martino rappresenta solo l’inizio di una campagna trasferimenti che si annuncia bollente, non solo per fattori climatici, ma per la quantità di contatti che i dirigenti dell’area tecnica biancazzurra stanno intrattenendo con atlete e operatori di mercato al fine di consegnare a coach Quarta una squadra che possa essere competitiva nei tornei cui prenderà parte.