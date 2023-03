Pantaleo Podio Volley Fasano: le Final 4 di Coppa Italia si disputeranno a Bologna

La Fipav ha ufficialmente designato Bologna come sede delle prossime Final 4 di Coppa Italia di serie B che si terranno il 7 e 8 aprile prossimi. Organizzazione affidata alla società Volley Team Bologna Ssd presente in serie B con due formazioni femminili, la Fcredil Bologna, capolista indiscussa del girone D di serie B1, e con l’Aredici Bologna in serie B2. Da quest’anno poi esordio nel campionato maschile in serie C. Final 4 quindi in terra emiliana dove si sfideranno ben 12 roster (4 di serie B maschile, 4 di serie B1 femminile e 4 di serie B2 femminile con gare che si giocheranno sui parquet del Palasport di Castel Maggiore e al Pala Dozza di Bologna.

Esordio per le atlete fasanesi della Pantaleo Podio Volley Fasano fissato per il 7 aprile alle ore 10 al Palasport di Castel Maggiore contro la Fumara Miovolley Piacenza capolista del girone F. La vincente di questo scontro diretto accederà alla finalissima il giorno seguente 8 aprile sfidando la vincente dell’altra semifinale tra il Transport Ripalta Cremona e Montesport Firenze. Finale prevista per le ore 15 presso il Pala Dozza di Bologna.

Prende così forma questo storico appuntamento per la società del presidente Renzo Abete ottenuto grazie alla prima posizione in classifica nel girone L al termine del girone di andata, e dopo la gara spareggio vinta contro lo Zafferana Etnea capolista d’inverno del girone M.

“Siamo molto contenti di andare a disputare queste Final 4 – afferma il presidente fasanese – contro formazioni di alto livello. Ancora una volta sarà l’occasione per misurarsi con realtà diverse e decisamente molto organizzate che, tramite questi campionati, riescono a lanciare nel panorama nazionale atlete di sicuro futuro pallavolistico. Sarà un grande momento per la nostra società proiettata, grazie a questa competizione, tra le migliori 4 d’Italia di serie B2. Occasione propizia per rilanciare a livello nazionale il grande lavoro che la pallavolo femminile sta facendo da anni non solo a Fasano ma in tutta la regione. Andiamo a Bologna a giocarci le nostre carte senza timore ma e con rispetto per le società che incontreremo e comunque vada sarà un successo”.