Final four Coppa Italia: la Pantaleo Podio Volley sfida il Fumara Miovolley Gossolengo

FASANO - Tutto pronto per l’esordio nelle F4 di Coppa Italia di serie B2 della Pantaleo Podio Volley Fasano, che nella mattinata di venerdì 07 aprile con inizio alle ore 10 affronterà il Fumara Miovolley Gossolengo (Piacenza). Scontro diretto contro la formazione piacentina che vale l’accesso alla finalissima che si disputerà sabato 8 aprile alle ore 15.00 presso il Pala Dozza di Bologna. Appuntamento con la storia quindi per la pallavolo femminile fasanese che mai aveva raggiunto simili traguardi. Kermesse che proietta Simona Corallo e compagne tra i migliori quattro roster d’Italia di questo campionato di serie B2.

Gara decisamente ostica che vede le gialloblù fasanesi opposte ad una formazione di alto valore tecnico già promosse in serie B1 grazie alla vittoria ottenuta nel girone F. Miovolley allenato da coach Enrico Mazzola, che tra le proprie fila annovera giocatrici del calibro di Alisa Hodzic, Chiara Scarabelli e Sofia Cornelli. Roster che nel corso della stagione sportiva ha saputo mettere in campo una pallavolo veloce e dagli alti contenuti tecnici.

Pantaleo Podio Volley Fasano che arriva a questo storico appuntamento con tutti gli effettivi a disposizione di coach Paolo Totero. Squadra fasanese reduce dalla brillante vittoria ottenuta contro la Bio Gustiamo Cerignola che le consente di mantenere la testa della classifica provvisoria. Fasanesi galvanizzate da questa partecipazione a livello nazionale e pronte a vender cara la pelle per il raggiungimento della finalissima che assegnerà la Coppa Italia di categoria.

“Siamo pronte e cariche al punto giusto – afferma il ds Micaela Cofano – per affrontare questo storico appuntamento. Le ragazze si sono allenate con intensità e serenità per questa grande vetrina nazionale. Affronteremo questo primo impegno al massimo delle nostre capacità. Comunque vada porteremo a casa un grande bagaglio di esperienza e grande soddisfazione per essere entrate tra le prime quattro formazioni d’Italia.”

Appuntamento fissato presso il pala sport di Castel Maggiore alle ore 10 di venerdì 07 aprile.