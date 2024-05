Prima gara play off per la Pantaleo Podio Volley Fasano: al Salvemini arriva il Tenaglia Altino

La Pantaleo Podio Volley Fasano di coach Paolo Totero, prova a scrivere un altro pezzo di storia dello sport fasanese ospitando il Tenaglia Altino nella prima gara di play off promozione del campionato di serie B1, che potrebbero portare la società fasanese nel campionato di serie A2. Esordio quindi contro la capolista del girone E già affrontata nella regular season. Primo matchpoint per la stagione sportiva del club fasanese presieduto da Renzo Abete, che ha costruito un’intera stagione per arrivare a giocare proprio questi spareggi promozione. Si comincia quindi domani alle 19 presso il Salvemini di Fasano dove è atteso il pubblico delle grandissime occasioni data l’importanza della posta in palio e per salutare il roster gialloblù che comunque vadano le cose sarà impegnato nell’ultima gara casalinga della stagione. Playoff promozione che vede la formazione fasanese inserita nel quinto girone degli spareggi in compagnia di Tenaglia Altino (vincitrice del girone E) e Pieralisi Jesi (seconda classificata del girone D). Mini girone all’italiana con gara di solo andata che determinerà quindi la squadra che avrà accesso al prossimo campionato di serie A2.

Gara molto complicata, quella prevista per domani sabato 18 maggio al Salvemini di Fasano tra due formazioni che solo 15 giorni fa si sono affrontate in campionato e che ha visto la vittoria della squadra abruzzese. Match giocato da due roster con diverse motivazioni: Altino proiettato alla vittoria per centrare la prima posizione in classifica e Pantaleo Fasano con la testa ormai libera da pensieri visto che solo sette giorni prima le fasanesi avevano conquistato il pass matematico per gli spareggi promozione. Ma come da tradizione qualsiasi playoff è una storia a parte che di fatto annulla tutto ciò che è stato realizzato durante il campionato per dar vita a partite di tutt’altro tenore e difficoltà. Tenaglia Altino allenato da coach Emiliano Giandomenico che nel corso del suo campionato ha dimostrato di avere un roster che sbaglia pochissimo.

“Sarà una grande battaglia – afferma il capitano Valentina Barbolini – contro una squadra molto ben messa in campo e con la quale bisogna avere molta pazienza. È una gara difficile per entrambi i roster ma dobbiamo mantenere la massima lucidità e consapevolezza delle nostre capacità, le stesse che hanno caratterizzato questo girone di ritorno”.

Inizio gara ore 19.00 presso il palestrone Salvemini di Fasano. Macht arbitrato dai signori Lorenzo De Luca e Giulio Bolici.