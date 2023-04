Volley, campionati italiani Csi: l'Asd Brundisium punta alla vetta

BRINDISI - Nuovo appuntamento agonistico per Asd Brundisium Volley, si punta alla vetta della classifica nei Campionati italiani Csi di Pallavolo - fase territoriale Open Maschile .

Venerdì 21 aprile, alle ore 21, presso il Palazzetto della Scuola Leonardo Da Vinci a Brindisi, partita di fondamentale importanza per l’ Asd Brundisium Volley, impegnata nei Campionati italiani Centro Sportivo Jtaliano di Pallavolo - fase territoriale Open Maschile .

I nostri ragazzi se la vedranno con l’ Asd Scuola Pallavolo San Vito, continuando così la serie di confronti con belle e significative realtà della Pallavolo territoriale e pugliese, fatta di giovani, atleti che amano questo sport .

Una partita , come detto, di fondamentale importanza per la classifica. Se dovesse vincere, per 3 a 0 o 3 a 1, la Brundisium Volley , attualmente a quota 19 in graduatoria, scavalcherebbe in vetta l’ Euro volley Francavilla Asd, capolista con 21 punti .

Ci si aspetta, come sempre, una folta e significa presenza di tifosi e appassionati sugli spalti, in un appuntamento tutto da seguire .