La Pantaleo Podio Volley Fasano vince di misura contro un coriaceo Primadonna

FASANO - Vittoria al tie-break per le ragazze di coach Paolo Totero, contro un coriaceo Primadonna bravo a non mollare mai e capace quindi di mettere in seria difficoltà la capolista gialloblu. Gara dai due volti quella andata in scena al Pala Forgia di Bari con una Pantaleo subito in partita e decisa a non regalare nulla alle avversarie in cerca di punti salvezza e un Primadonna in grado di ribaltare un risultato che sembrava ormai scritto. Nonostante l’assenza del capitano Simona Corallo, fermata in settimana da un infortunio alla mano sinistra e con Giada Amatori ancora alle prese con un fastidioso mal di schiena, la gara si incanala subito nei giusti binari per la squadra fasanese che porta a casa i primi due set del match.

Ma quando tutto sembrava ormai deciso ecco che arriva la reazione delle padrone di casa che, approfittando di un momento di distrazione collettiva delle gialloblu, cambiano l’inerzia della gara pareggiando il conto dei set trascinando le fasanesi al tie-break. Quinto set che vede le ragazze del presidente Renzo Abete ritrovare la strada giusta che porta dritto alla vittoria di misura nei confronti di un Primadonna mai domo e autore di una bella prova. “Abbiamo avuto una settimana molto complicata –afferma coach Totero – e ne abbiamo pagato le conseguenze. Abbiamo incontrato una formazione che non ha mai perso la speranza di recuperare la partita approfittando bene di un nostro calo mentale. Le mie ragazze nonostante tutto hanno saputo reagire ad un momento molto difficile portando a casa la vittoria. Siamo dispiaciuti per il risultato finale che poteva essere diverso ma ora siamo più consapevoli che questo girone di ritorno sarà pieno di insidie e che è assolutamente vietato distrarsi”.

Gara che regala solo due punti in classifica. “E’ una vittoria che ci lascia l’amaro in bocca –afferma il ds Micaela Cofano – ma dobbiamo anche dare merito alla bravura delle nostre avversarie decisamente affamate di vittoria. Ora torniamo a casa con la consapevolezza del nostro potenziale e che dobbiamo rimetterci a lavorare duramente perché solo tutte insieme potremo inseguire i nostri obbiettivi. Siamo una grande squadra e torneremo a dimostrarlo già dalla prossima gara”.

Tabellino

Primadonna Bari – Pantaleo Podio Volley Fasano 2-3

(19-25; 19-25 25-22; 25-22; 15-6)

Primadonna Bari: Chiricallo (9), Massimo. Vuoso, Papagno, Monitillo (14), Campioto, Caputo (19), Cianciotta (14), Notarnicola (8), D’Addiego (6), Rando, Mollica. All, Ricci

Pantaleo Podio Volley Fasano: Distaso, Sibilio, Maggi, Amatori (6), Negro (5), Pichierri, Vinciguerra (9), Corallo, Trabucco (11), Solarino, Sollecito, Biscard (18), Soleti (22). All Totero

Arbitri: Antonella Monteleone, Davide Tolomeo.