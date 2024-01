Latianese DOC e super affidabile: Giorgia Caforio domina la classifica dei liberi di A2

Il suo ritorno in campo non è stato caratterizzato da una vittoria, ma è stato comunque una delle note positive in casa Omag Marignano (sconfitta ieri in casa dalla LPM BAM Mondovì). Il libero Giorgia Caforio è uno dei punti di riferimento della formazione romagnola che milita nella Serie A2 del volley femminile, una delle Zie (così vengono chiamate affettuosamente le giocatrici di questo club) più amate dai tifosi. La giocatrice originaria di Latiano sta vivendo una nuova stagione esaltante in quel di San Giovanni in Marignano (Rimini), come ben testimoniato dai numeri resi pubblici dalla Lega.

Giorgia è infatti il miglior libero di questa categoria, merito di un impressionante 56,7% relativo alle ricezioni perfette che l’hanno fatta salire al primo posto della speciale classifica. Per capire ancora meglio quello che sta facendo, si può aggiungere che al secondo posto c’è Francesca Napodano che è ferma al 47,6%. Non è stato finora un campionato semplice per la classe 1994, protagonista di 10 dei 16 match disputati finora dall’Omag, però coach Bertini spera ora di affidarsi a lei in visita della Pool Promozione. Non si può non parlarne come di una delle migliori interpreti nel suo ruolo.

Giorgia Caforio ha iniziato, appena maggiorenne, la sua carriera professionistica nelle fila della Cedat 85 San Vito dei Normanni, in A2. Nel 2013-14 è approdata a Mesagne (B2), quindi l’anno successivo al Comes Volley Taranto, sempre in B2. Nel 2015 è tornata in A2 con il Volley Soverato, dove è rimasta per due stagioni, e a metà della terza si è trasferita a Cuneo nella Ubi banca San Bernardo qualificandosi ai play off promozione. Nel 2018-19 è stata chiamata in serie A1 al Fenera Chieri. Ha poi difeso i colori dell’Hermaea Olbia con rendimenti altissimi per tre stagioni, prima dell’approdo all’Omag Marignano. Tante esperienze, tutte accomunate da prestazioni di alto livello, una costante che meriterebbe un pizzico di considerazione in più.