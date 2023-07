La brindisina Micaela Mollica è il nuovo libero della Pantaleo Il Podio Volley Fasano

Sarà la giovanissima Micaela Mollica ad indossare l’altra maglia di libero della Pantaleo Il Podio Volley Fasano nella prossima stagione di serie B1. Una scelta con vista sul futuro quella messa a segno dal ds Micaela Cofano che ha fortemente voluto la pallavolista nel proprio roster affidato per il secondo anno consecutivo a coach Paolo Totero. La giovanissima atleta con i suoi 17 anni per 160 cm di altezza e nativa di Brindisi, arriva a Fasano con un curriculum molto rilevante che negli ultimi tre anni l’ha vista vestire importanti maglie della pallavolo giovanile e non.

Nel 2020/21 Micaela veste la maglia del Cutrofiano disputando il campionato giovanile U15/U17 conquistando le finali nazionali di categoria. Anno in cui colleziona anche diverse presenze nel campionato di Serie C. nella stagione successiva (2021/22) arriva la prima esperienza lontana dalla sua Puglia vestendo la maglia del Synergy Volley Venezia, dove prende parte ai tornei U16 con il raggiungimento delle fasi nazionali oltre a disputare il campionato U18 e collezionare le sue prime presenze in serie B2.

Prestazioni che non sfuggono alle attenzioni di altre realtà sportive venete al punto che nella stagione successiva arriva l’ingaggio nel Villafranca Volley dove oltre a prender parte ai campionati U18 disputa il campionato di serie C. Esperienza che dura pochi mesi in quanto un problema fisico costringe l’atleta brindisina a rientrare in Puglia finendo la stagione sportiva in serie B2 tra le fila del Primadonna Bari. Un esperienza che permette al giovane libero di incrociare il suo nuovo destino sportivo: la Pantaleo Il Podio Volley Fasano. “Sono entusiasta, di aver avuto questa opportunità – afferma Micaela Mollica – che mi darà la possibilità di confrontarmi con realtà superiori. Tutto ciò sarà per me motivo di crescita, sia a livello pallavolistico che umano”.