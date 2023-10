Nuova stagione per le giovani pallavoliste dell'Asd Brindisi Volley: martedì il primo impegno

BRINDISI - Il campionato di serie D delle giovanissime atlete di coach Taurisano sta per cominciare. Tantissima emozione e tantissimo entusiasmo in casa Brindisi Volley che da piccola società giovanile si appresta a dare opportunità di crescita a giovani talenti cresciuti tutti a Brindisi. “Un progetto che è nato con la concezione che un grande palazzo può essere costruito solo scavando profonde e salde fondamenta”: così il presidente Fabiana Taurisano e la sorella Ida Taurisano, icona della pallavolo brindisina (e non solo).

Dal 2010 si è cercato di correggere ogni piccolo dettaglio. Un sogno sicuramente non statico ma in continua evoluzione che grazie all’apporto di figure professionali come gli allenatori federali Gisela Scialacomo e Barbara Motta ha preso il volo già dall’anno scorso. In questa stagione si sono uniti coach Antonio Ciscutti e Valeria Cristofaro.

Anche quest’anno la società parteciperà a tutti i campionati federali Fipav ed in più sarà impegnata nei campionati Csi per dare spazio a tutte le giovani pallavoliste e per dare ampio respiro a tutto il movimento. Inoltre si sta cercando di creare anche un settore giovanile maschile. Anche a livello dirigenziale ci si sta muovendo nella stessa direzione e l’entrata in società del direttore sportivo Francesco Arigliano ne è la prova.

“Un ringraziamento all’amministrazione comunale e a tutti i nostri sponsor che stanno permettendo tutto questo”. La stagione dell’Asd Volley inizierà martedì 17 ottobre, alle ore 18:30, a Putignano. L’esordio in casa è in programma domenica 29 ottobre, alle ore 17.30, presso la palestra Leonardo Da Vinci, contro Oria.