Nuova "tripletta" della Asd Brundisium Volley nei tre campionati

BRINDISI - Tre partite e altrettante vittorie consecutive per la Asd Brundisium Volley, nei campionati territoriali in cui è impegnata. Lo scorso 28 gennaio, è stata vinta la terza partita nel Campionato Misto, al Palamelfi a Brindisi contro la 7due100 volley per 3 a 2. Il successo fa seguito a quello ottenuto contro l’Erchie in trasferta. Martedì 30 gennaio, vittoria in casa, presso il palazzetto della scuola media Leonardo Da Vinci a Brindisi: si tratta di un successo della squadra femminile contro la Koru di Titty Spinelli. Infine, mercoledì scorso altra vittoria casalinga, nel Campionato Maschile, in trasferta, contro il San Donaci, per 3 a 0.

Commentano così dalla società: si tratta di "successi che rappresentano compattezza di squadra, divertimento, impegno, sacrifici, la consapevolezza che questa è la strada giusta, condivisa con la dirigenza, lo staff, il pubblico, la tifoseria. Un percorso nato da poco tempo, ma fortemente voluto, che ha l’ambizioso obiettivo di far avvicinare i giovani alla pallavolo, ai valori irrinunciabili rappresentati dallo sport".

Prosegue la nota: "Nei prossimi mesi, l'Asd Brundisium Volley organizzerà iniziative che vogliono avvicinare al nostro progetto anche le istituzioni, l’Amministrazione Comunale, l’assessorato allo Sport, per consolidare quei valori di condivisione e sinergia a cui si deve sempre far riferimento".

