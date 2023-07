Nuovo innesto per l'Aurora Volley Brindisi, arriva la centrale Elisa Prato

BRINDISI - Ottimo colpo di mercato per l’Aurora Volley Brindisi che arricchisce ulteriormente il proprio roster assicurandosi le prestazioni sportive della centrale Elisa Prato. La 19 enne giocatrice di San Pietro Vernotico, atleta dall’elevato potenziale e di grande affidabilità, ha giocato nelle ultime stagioni nel campionato di Serie C tra le fila del Monteroni Volley.

Nonostante la giovane età, Elisa ha alle spalle ben sei campionati nella massima serie regionale, in cui avuto modo di maturare una notevole esperienza che, unita al suo talento cristallino, la rendono una delle atlete più futuribili dell’intero panorama pallavolistico pugliese. Giocatrice di 180 cm di altezza Elisa fa della “cattiveria” agonistica e dell’aggressività a muro i propri punti di forza.

Cresciuta sportivamente nella Future Volley di San Pietro Vernotico, Prato si laurea campionessa provinciale e vice campionessa regionale U16 nella stagione 2017/18. L’anno successivo passa al Mesagne Volley, con cui fa il suo esordio in Serie C. Dal 2018 al 2020 gioca nel Cutrofiano Volley, formazione con la quale gioca nel campionato di Serie C e i tornei giovanili vincendo i campionati provinciali (due volte) e regionali U16 e U18. Nel 2020/21 arriva la chiamata del Monteroni Volley, squadra con la quale vince due volte il girone B della serie C e disputa le finali play off nel 2021/22 e nel 2022/23 sfiorando la promozione in B2.

Nel corso dell’ultima stagione un grave infortunio l’ha tenuta lontano dai campi di gioco non consentendole di dare alla squadra il proprio contributo, se non in minima parte nel finale di stagione.

Con la chiamata da parte dell’Aurora Volley Brindisi si apre un nuovo capitolo nella storia di questa giocatrice pronta a voltare pagina e a consacrarsi definitivamente in maglia biancazzurra. “La proposta dell’Aurora Volley Brindisi mi ha intrigato fin da subito. La società si è mostrata disponibile a fornirmi le misure e le figure di riferimento a me necessarie e sono convinta che sia la squadra giusta per rilanciarmi ad alti livelli” - Sono le sue prime parole da giocatrice biancazzurra. Successivamente Elisa ci tiene a rassicurare tutti sulle sue condizioni fisiche - “Sono totalmente guarita e spero che in questa stagione possa esprimere il mio potenziale. È stato difficile per me restare fuori dal campo per lungo tempo ma ho lavorato tanto sulla mente e sul corpo: adesso mi sento pronta e ce la metterò tutta per essere utile alla squadra.” - Infine un pensiero per le sue future compagne di avventura – “Metto sempre la squadra al primo posto, penso di poter dare tanto al team ma spero anche di ricevere tanto sia dai coach che dalle compagne di squadra che la Società sta inserendo nel roster facendo un ottimo lavoro” conclude la nuova giocatrice dell’Aurora.

Elisa Prato è il secondo volto nuovo in casa Aurora dopo l’ingaggio dell’opposta Michela Matichecchia.