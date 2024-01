L'Aurora Brindisi cade a Capurso: le ragazze di coach Capozziello sconfitte al tie break

BRINDISI - L’Aurora Volley Brindisi inizia male il 2024 perdendo al tie-break la seconda partita del girone di ritorno contro l’Orsa Cuti Volley Capurso. La gara, giocata il giorno dell’Epifania sul parquet del Pala Padovano a Capurso non ha rappresentato il ritorno alla vittoria per la squadra biancazzurra che, reduce dalla sua prima sconfitta, vedeva questa gara come un’occasione per riprendere con vigore il proprio cammino in campionato.

Una partita sicuramente molto equilibrata, così come testimoniato dal risultato, ma dove è stato evidente fin dalle prime battute come la formazione biancazzurra non sia riuscita a esprimere le proprie potenzialità e il proprio gioco in maniera costante. La squadra brindisina cede i primi due set soprattutto per i propri errori ma anche per un atteggiamento meno grintoso del solito. A dimostrazione di ciò nella fase finale del secondo set in vantaggio di cinque punti (13-18) le biancazzurre subiscono un parziale di 12-3 consentendo alle padrone di casa di rimontare e vincere il set per 25-21.

Nonostante tutto la squadra di coach Capozziello riesce a rimettere in piedi la partita vincendo il terzo e il quarto set (quest’ultimo giocato bene e vinto per 16-25) portando la gara al quinto set.

Nel tie-break ci si aspetta che la squadra brindisina sull’onda dell’entusiasmo dei due set vinti possa fare sua la partita. Purtroppo, le padrone di casa si dimostrano più forti, sia sul piano del gioco che su quello dell’atteggiamento e vincono con merito la partita .

Il tecnico brindisino Raffaele Capozziello analizza così la prove delle sue atlete: “Nonostante la pausa del campionato non siamo riusciti a recuperare la condizione fisica delle infortunate, cosa che ha condizionato la preparazione e la partita. Purtroppo non siamo stati efficaci in attacco come altre volte e questo ha dato morale alle avversarie che hanno giocato una buona partita mettendoci in difficoltà anche in difesa. Nonostante tutto si poteva anche vincere ma vedo il bicchiere mezzo pieno perché conquistiamo comunque un punto utile per la classifica. Alla ripresa degli allenamenti analizzeremo attentamente cosa non ha funzionato nelle ultime due partite e mi aspetto una grande reazione della squadra già dalla prossima gara.”

L’Aurora Volley Brindisi tornerà in campo sabato 13 gennaio tra le mura amiche del Pala Zumbo per la delicata sfida contro Matera.

Tabellino

ORSA CUTI VOLLEY CAPURSO - AURORA VOLLEY BRINDISI 3-2 (25-22, 25-21, 22-25, 16-25, 15-12)

Capurso: Ferri 2, Navarro 16, Cacucciolo 2, Campioto 5, Pisano 19, Fiore 1, De Leonardis (K) 1, Valenzano 10, Ciocia( L1), Tangorra, De Vincenzo, Caringella, Abbinante( L2), Panza. All. Malena

Brindisi: Kolomiiets 7, Matichecchia 11, Albanese 12, Zivkovic (L1), Prato 12, Padula 15, Avallone 13, Minghetti, De Maria, Malerba, Stella (L2), Montagna, Solimeno, De Toma (K) . All. Capozziello.

Arbitri: Magrone - Giangregorio