Pallavolo: per l'Aurora Brindisi pesante sconfitta (3-0) sul campo del New Volley Torre

BRINDISI - Pesante sconfitta nel punteggio e sul piano del gioco quella subita domenica sera dall’Aurora Volley Brindisi sul campo del New Volley Torre nella gara che ha visto le due squadre brindisine affrontarsi per la quinta giornata di campionato. La formazione torrese, che occupa il secondo posto del girone, ha fatto della concentrazione e della determinazione le armi che gli hanno consentito di vincere il match con un netto 3-0 sulla squadra biancazzurra che ha evidenziato una certa sterilità offensiva e una ricezione non ottimale.

La partita – L’Aurora Volley Brindisi si presenta in campo con Mollica in regia, Andreula centrale, Difronzo libero, Palumbo e De Maria laterali, Martino opposto e Galiulo primo cambio. Il match è da subito molto equilibrato con le due squadre che non riescono a prendere un vantaggio consistente l’una sull’altra; un turno di battuta di Martino consente alle brindisine di prendere un leggero vantaggio (8-11), serie interrotta saggiamente dal coach torrese con un time-out. Al rientro le atlete di casa appaiono più determinate e ribaltano il punteggio fino al time-out Brindisi (17-15). Alla ripresa del gioco le giocatrici torresi continuano a macinare punti grazie ad un’attenta difesa che mette in seria difficoltà l’attacco avversario portandosi sul 22-16 e ponendo le basi per la vittoria del parziale. Solo a questo punto le biancazzurre capiscono che il set gli sta sfuggendo di mano e mettono in atto una appassionante rimonta fino al 24-23. Purtroppo per loro le giocatrici di casa mantengono i nervi saldi e si aggiudicano il set (25-23).

Il secondo set, contrariamente al primo vede la formazione di casa prendere subito il largo (6-1); la squadra di Coach Quarta non riesce a sfondare l’attento muro avversario e gli errori sono frequenti nel tentativo di trovare lo spiraglio giusto. La squadra di casa riesce a mantenere il vantaggio maturato fino alla metà del parziale quando le biancazzurre cominciano a farsi sotto (17-15) ma grazie alla loro concentrazione riescono a respingere il tentativo di rimonta avversario (21- 17) avviandosi a vincere il set. Come già accaduto nel parziale precedente le giocatrici dell’Aurora si destano dal torpore solo nel finale dando vita ad un avvincente ultima parte di set che le vede comunque soccombere (25-23).

Nel terzo set ci si aspetta la veemente reazione delle giocatrici in maglia biancazzurra per rimanere aggrappate al match, invece sono le padrone di casa a mantenere alta la concentrazione e a giocare un’ottima pallavolo. Le ragazze dell’Aurora appaiono poco incisive in attacco, confusionarie in difesa e poco determinate. Il set questa volta viene condotto saggiamente in porto dalle giocatrici di casa che non rischiano nulla e vincono l’ultimo parziale per 25-18.

Coach Elio Quarta da buon condottiero ci mette la faccia: Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita, ho visto una squadra senza fiducia nei propri mezzi che ha giocato a fasi alterne e commesso gravi errori in tutti i fondamentali. Nonostante tutto ciò siamo rimasti in partita nei primi due set. La prestazione nell’ultimo parziale è da dimenticare forse a causa di un crollo psicologico. Sono deluso perché in settimana le atlete avevano lavorato bene, ma adesso è importante ritrovare fiducia nel nostro gioco a partire dalla prossima gara.

Il Presidente Ercole Saponaro all’indomani della gara non nasconde la sua amarezza: “Sono molto arrabbiato per questa sconfitta soprattutto per come è maturata. Non voglio togliere merito ai cugini torresi cui vanno i miei sinceri complimenti per aver dimostrato, in primis a noi, come con passione, sacrificio e tanta umiltà si possono ottenere grandi risultati. Come Società siamo molto delusi dall’atteggiamento tenuto dalla squadra e ci riserviamo di intraprendere azioni nei confronti di chi terrà comportamenti non consoni ai canoni societari di serietà e professionalità.” conclude il massimo dirigente biancazzurro.

Tabellino

New Volley Torre – Aurora Volley Brindisi 3-0 ( 25-23, 25-23, 25-18)

New Volley Torre: De Pascalis K (10), Abbracciavento (1), Pasciulli L1, Mazzotta, Mucci (16), Ciriani (10), Cannalire (6), Galasso (1), D’Ettorre (1), Nacci, Sternativo L2, Mercoledisanto, Cavallo. All D’Amicis.

Aurora Volley Brindisi: Palumbo K (12), Mollica (1), Martino (12), Andreula (7), Galiulo (6), De Maria (2), Difronzo L1, Mastrantonio, Moro, Fiore, Piperno, Maggio L2, Montanero, Palmisano Romano.