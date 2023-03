Volley, Serie B: la Pantaleo Podio Volley Fasano ospita un Cutrofiano infarcito di giovani

FASANO - La Pantaleo Podio Volley Fasano torna tra le mura domestiche ospitando il Cuore di Mamma Cutrofiano. Gara delicata per le fasanesi contro il roster salentino che anche in questo girone di ritorno continua l’esperimento di schierare un roster giovanissimo come banco di prova per il rilancio dei propri settori giovanili, decisamente tra i migliori a livello nazionale. Cutrofiano attualmente penultima forza del campionato ma ancora in piena lotta per la salvezza.

Nella gara di andata Simona Corallo e compagne portarono a casa l’intera posta in palio lasciando sul parquet delle pantere salentine il primo set della stagione. “Nonostante la giovane età delle prossime avversarie – afferma coach Paolo Totero – dobbiamo fare molta attenzione e non concedere pericolosi cali di concentrazione che potrebbero favorire le giocate avversarie. Il Cutrofiano è un roster molto giovane calato in un campionato difficile come la nostra B2 che non sta rivestendo il ruolo di semplice comparsa ma è in piena corsa per ottenere la matematica salvezza. Dobbiamo assolutamente mantenere alto il nostro livello tecnico e atletico e cercare di chiudere bene e senza sbavature la gara anche in prospettiva futura”.

Roster giovanissimo quindi con una media età che non supera il 18 anni e con diverse atlete in forte crescita e già attenzionate da grandi club. Una Pantaleo chiamata ad un’altra grande prestazione come quella offerta contro lo Sportilia Bisceglie che nulla ha potuto contro lo strapotere tecnico e atletico delle fasanesi.

Inizio gara previsto per le 19.30 di sabato 4 marzo presso il palestrone “Salvemini” con la direzione affidata ai signori Giuseppe Persia e Andrea Villano.