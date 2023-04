Volley, B2: Pantaleo Podio Fasano strepitosa contro Francavilla, consolidata la vetta

FASANO - Semplicemente strepitose. Le ragazze della Pantaleo Podio Volley Fasano battono con un secco 3-0 la Vipostore Francavilla mettendo una seria ipoteca sul finale di questo campionato di serie B2. Vittoria netta delle ragazze di coach Paolo Totero autrici della partita perfetta contro una Vipostore che ha provato in tutti modi a contrastare la forza e la determinazione delle padrone di casa salvo arrendersi alla forza delle gialloblu.

Una Pantaleo trascinata da un pubblico grandioso che ha colorato le tribune del Salvemini e incitato dal primo all’ultimo minuto le proprie beniamine. Partenza perfetta delle fasanesi che dopo un primo momento di equilibrio cominciano a macinare gioco e punti contro il roster francavillese che accusa il colpo senza riuscire a contrattaccare efficacemente. Una Vipostore apparsa sorpresa dalla determinazione della Pantaleo che nel secondo set continua a martellare con efficacia e precisione mettendo a segno il secondo punto della gara. Nel terzo set le ospiti provano a riaprire le sorti della gara partendo con la giusta determinazione ma ben presto vengono nuovamente fermate dalle giocate delle fasanesi brave a piazzare un break di 6 punti che mette in ginocchio il morale della Vipostore.

Le padrone di casa non si concedono distrazioni chiudendo il macth con ampio margine. Un risultato per certi tratti inaspettato tra due formazioni che viaggiano appaiate in testa alla classifica dalla prima giornata rendendo questo girone sicuramente tra i più belli dell’intera B2. Serata semplicemente perfetta per il sestetto titolare Adelaide Soleti, Laura Biscardi e Chiara Vinciguerra autentiche mattatrici della gara. Match di grande sostanza invece per Simona Corallo, Giada Amatori e Sofia Negro. Tutte supportate da una Simona Sollecito in splendida forma.

“È stata una grande vittoria – afferma coach Paolo Totero – ottenuta grazie ad un grande lavoro di gruppo. Le mie ragazze non hanno sbagliato nulla per tutta la gara e credo che abbiamo meritato questo successo. È la miglior prestazione di tutto il campionato e di questo devo ringraziare di cuore anche Chiara Trabucco, Morgana Gallo, Alessia Di Staso, Irene Pichierri, Egle Solarino e Daniela Bellantuono, che hanno poco spazio durante le partite ma senza il loro grande impegno settimanale non riusciremmo a disputare gare cosi. La loro professionalità mette in difficoltà noi tecnici e aiuta tantissimo le compagne che scendono in campo. Vittoria che dedichiamo a noi stessi e a questo meraviglioso pubblico. Ora ci godiamo per qualche ora questa vittoria e tra qualche giorno testa alle prossime due gare difficilissime”. Campionato ancora aperto e con punti preziosi in palio che potrebbero ancora cambiare la classifica. Infatti le ragazze del presidente Renzo Abete sono attese da due difficili trasferte intervallate da un turno di riposo mentre la Vipostore giocherà 3 gare due delle quali tra le mura amiche.

Tabellino

Pantaleo Podio Volley Fasano – Vipostore Francavilla 3-0

(25-21; 25-20; 25-14)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Di Staso, Amatori 5, Negro 2, Pichierri, Gallo, Bellantuono, Vinciguerra 11, Corallo 6, Trabucco, Solarino, Sollecito, Biscardi 10, Soleti 15. All. Totero

Vipostore Francavilla: Kostadinova 7, D’ Onofrio, Tornesello 5, Quarto, Di Paola, Santoro, Mercanti 2, Labianca 9, Lapenna, Cristofaro 2, Fanigliulo, Caforio, Morone 6. All. Giunta.

Arbitri: Gaetano Morena e Gerardo Iula .