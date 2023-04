Volley, Serie B: Fasano travolge anche Cerignola, Biscardi e Amatori grandi protagoniste

Vittoria netta della Pantaleo Podio Volley Fasano contro la Bio Gustiamo Cerignola che subisce la netta superiorità delle padrone di casa brave ad incanalare subito la partita sui giusti binari. Gara perfetta delle gialloblù di coach Paolo Totero trascinate da Laura Biscardi e Giada Amatori decisamente in stato di grazia e determinanti nel punteggio finale del match.

La storia della gara viene scritta sin dalle prime battute di gioco che vedono Simona Corallo e compagne tracciare subito un solco profondo la formazione daunia. Coach Giuseppenatonio Tauro prova a ritrovare nelle sue ragazze quella forza e determinazione che solo sette giorni fa aveva messo in difficoltà la Vipostore Francavilla. Ma la forza e la determinazione nel non concedere nulla alle avversarie, messa in campo dalle fasanesi, spegne qualsiasi velleità di rimonta delle cerignolesi che nel terzo set cedono definitivamente agli attacchi della Pantaleo.

Occasione propizia per coach Totero per fare delle rotazioni. Tra queste l’ingresso in campo di Egle Solarino, ex di turno e autrice del punto vittoria della serata. “Sono felicissima di aver avuto la possibilità di dare il mio piccolo contributo –afferma la giovane Solarino - in una gara particolare per me. È stato bellissimo siglare il punto decisivo della gara e altrettanto emozionante ritrovare le mie ex compagne. Questi risultati sono il frutto di allenamenti settimanali impegnativi che ci permettono di ottenere le vittorie sin ora conseguite”.

Risultato che proietta le fasanesi alle prossime F4 che si disputeranno il prossimo 7/8 aprile a Bologna. “Questa sera le nostre ragazze sono state semplicemente perfette – commenta coach Pietro Tanzarella – e questo match ci è anche servito per affinare alcuni meccanismi che contro l’altro Cerignola non erano stati perfetti. Siamo molto soddisfatti della gara di stasera e da domani penseremo alle prossime F4 che per molti rappresentano un occasione unica per la propria carriera sportiva”.

Tabellino

Pantaleo Podio Volley Fasano – Bio Gustiamo Cerignola 3-0

(25-13; 25-13; 25-9)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Di Staso(1), Amatori(12), Negro(3), Pichierri, Gallo, Vinciguerra(11), Corallo(6), Trabucco, Solarino(1), Sollecito, Biscardi(14), Soleti(7). All. Totero

Bio Gustiamo Cerignola: Mancini, Fanizzi, Casa, Mansi, Fracchiolla, Viscito, Cellamare, Puro, Frate, Lupi, Sollaku. All. Tauro.

Arbitri: Gianfranco Plantamura e Alessandro Guagnano.