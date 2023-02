La Pantaleo Podio Volley Fasano affronta il Primadonna Bari

FASANO - La Pantaleo Podio Volley Fasano continua la sua corsa in questo girone di ritorno facendo visita al Primadonna Bari. Prima trasferta dell’anno di questo campionato di serie B2 girone L per le ragazze di coach Paolo Totero contro una delle più storiche avversarie pugliesi. Sfide che negli ultimi anni hanno caratterizzato i campionati di entrambe le compagini con numerosi successi per entrambe le società. Nella scorsa stagione ad avere la meglio sono state le gialloblù fasanesi che proprio nelle battute finali del torneo hanno avuto ragione delle baresi nella classifica conclusiva del girone L che ha visto la Pantaleo Podio Volley Fasano conquistare la terza posizione proprio ai danni del Primadonna. Stagione completamente diversa quest’anno per le due compagini pallavolistiche impegnate in due campionati diametralmente opposti.

Lotta a vertice per le Pantaleo Podio Volley Fasano e permanenza nel campionato di serie B2 per il Primadonna Bari. Nella gara di andata giocata a Fasano Simona Corallo e compagne ebbero ragione delle ragazze allenate da coach Rosa Ricci con un secco 3-0 all’esordio casalingo di questo torneo. Sabato gara di ritorno al Pala Laforgia di Bari dove le biancorosse baresi hanno costruito il proprio fortino salvezza. “Gara molto importante per il proseguo del nostro campionato – afferma coach Paolo Totero – contro un avversario che in questo momento occupa una posizione di classifica bugiarda e che tra le proprie mura e capace di mettere in difficoltà qualsiasi roster. Non possiamo permetterci distrazioni di nessun tipo e soprattutto non dobbiamo farci ingannare dalla classifica delle nostre avversarie”.

Roster tra le cui fila spiccano la schiacciatrice Palma Monitillo e l’opposto Graziana Caputodecisamente tra le migliori atlete della formazione barese.

Start ore 17.30 al Pala Forgia di Bari. Gara arbitrata dai signori Antonella Monteleone e Davide Tolomeo.