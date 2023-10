Continua la marcia vincente per la Pantaleo Podio Volley Fasano: battuto 3-0 anche il Hub Ambiente Teams Catania

Continua la marcia vincente per la Pantaleo Il Podio Volley Fasano che nella terza gara stagionale batte senza sconti le ragazze dell’ Hub Ambiente Teams Catania con un secco 3-0.

Successo che conferma la prima posizione in classifica del roster fasanese capitanato da Chiara Vinciguerra protagonista ieri di una prova maiuscola unitamente a quella messa in campo dalle sue compagne di squadra. Il match parte spedito per le fasanesi che dinanzi ad un numeroso pubblico accorso al Salvemini di Fasano chiudono il primo set in appena 20 minuti di gioco infliggendo alle siciliane un parziale significativo. Ottima la partenza nel secondo game con le gialloblu che sulla falsa riga del precedente allungano subito piazzando un buon break. Un parziale non utile però a contenere il ritorno delle avversarie che approfittando di un momento di relax mentale delle padrone di casa rimettono in discussione il risultato finale del set. L’immediato intervento di coach Paolo Totero e del suo staff riporta le atlete fasanesi sulla giusta via della concentrazione che in pochi munti chiudono a proprio favore il secondo gioco. Concentrazione che ancora una volta si smarrisce ad inizio del terzo e decisivo set dove le catanesi sono brave ad approfittarne piazzando un iniziale +7 che ancora una volta costringe Totero ad intervenire per invertire una deriva pericolosa. Ed infatti gli accorgimenti tattici dello staff tecnico portano subito i risultati sperati con una Pantaleo Fasano che con determinazione ribalta il risultato portando agevolmente a casa l’intera posta in palio.

“Le ragazze sono state brave come sempre – afferma coach Totero – giocando un primo set perfetto. Nel secondo e nel terzo ancora una volta abbiamo patito un calo di concentrazione favorendo il rientro in gara delle nostre avversarie. Problema già evidenziato nella gara precedente e sulla quale dobbiamo lavorare per evitare questi cali e fare in modo che l’intera partita sia giocata sulla falsa riga del primo set dove abbiamo giocato un ottima pallavolo”.

Terzo successo di fila che decreta la matricola fasanese capolista nella classifica provvisoria confermando gli obbiettivi enunciati ad inizio stagione.

“Stiamo disputando un ottimo inizio di campionato- afferma il ds Micaela Cofano – grazie alla forza del gruppo ben diretto dal nostro coach. Non sarà un campionato facile come potrebbero far credere queste prime tre vittorie.

La strada e ancora lunga e tortuosa e in queste prime gare abbiamo avuto la conferma di come questo torneo sia importante e difficile”. Ora per le gialloblù del presidente Renzo Abete arrivano 15 giorni di riposo grazie alla concomitante gara annullata contro il Francavilla, ritiratosi dal campionato, e il previsto turno di riposo imposto dal campionato. Si tornerà a giocare il prossimo 11 dicembre contro il Castellana.

Pantaleo Podio volley Fasano–Hub Ambiente Teams Catania: 3-0 (25-15; 25-15; 25-18)

Pantaleo Podio volley Fasano: Gotti 11, Antonaci 7, Di Diego, Fatticcioni, Negro 5, Marsengo, Rizzo, Barbolini 9, Vinciguerra 11, Morabito, Soleti 11, Mollica, Pisano. All. Totero.

Hub Ambiente Teams Catania: Mureddu, Caruso 2, Bosso 6, Pezzotti 4, Mugnaini 1, D’Arrigo, Palumbo 5, Anselmo 4, Maiorano 8, Giambanco, Locatelli, Altavilla. All. Baldi.

Arbitri: Fabrizio Peragine e Giuseppe Resta.