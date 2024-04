La Pantaleo Podio Volley Fasano ospita tra le proprie mura il blasonato Lu.Vo Barattoli Arzano

La Pantaleo Podio Volley Fasano riparte dopo la sosta pasquale affrontando la Lu.Vo Barattoli Arzano, prima delle temibili cinque sorelle contro le quali si decideranno le sorti di questo campionato. Partita importantissima per le ragazze allenate da coach Paolo Totero chiamate ora più che mai a dare continuità ad un’ottima serie di risultati positivi che hanno di fatto rilanciato le ambizioni di alta classifica della società fasanese. Gara delicata che arriva dopo l’ennesimo e ultimo lungo stop imposto dal campionato per Valentina Barbolini e compagne che lo staff tecnico gialloblù sta preparando minuziosamente con allenamenti intensi e qualche amichevole propedeutica atta a rimettere in moto quell’intensità e quell’intesa tecnico tattica che sta caratterizzando questo girone di ritorno.

“L’Arzano è una squadra molto giovane – afferma coach Paolo Totero – ma molto ben messa in campo. Difendono benissimo praticando un gioco molto veloce. Sono quindi una delle più temibili squadre di questo campionato, che non permette nessuna distrazione”. Nella gara di andata le fasanesi furono protagoniste di una bellissima rimonta poi vanificata al tie-break.

“Nella partita del girone di andata – continua Totero – fummo protagonisti di splendida rimonta che ci permise di portare a casa almeno un punto. Una gara che mise in mostra l’eccelso valore dell’Arzano ma anche le nostre reali potenzialità di potercela giocare con qualunque roster di questo campionato”. Roster napoletano allenato da coach Antonio Piscopo con 38 punti in classifica a fronte delle 17 gare disputate e reduci da una brillante vittoria casalinga contro il Crotone. Team in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario grazie alla presenza in squadra delle schiacciatrici Marianna De Siano e Camilla Sanguigni e dalle centrali Francesca Passante e Jazmin Suero De Leon. Formazione che staziona regolarmente nei campionati di serie B con diverse partecipazioni ai playoff promozione.

Inizio alle ore 18.00 presso il palestrone “Salvemini” di Fasano con la direzione arbitrale affidata ai signori Livia Azzolina e Davide Coppola.