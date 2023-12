La Pantaleo Podio Volley Fasano torna sul mercato assicurandosi il centrale Chiara Albano

È Chiara Albano il nuovo centrale della Pantaleo Podio Volley Fasano. Acquisto formalizzato nei giorni scorsi dal ds Micaela Cofano e finalizzato a puntellare ulteriormente il reparto delle centrali, momentaneamente orfano del capitano Chiara Vinciguerra, ferma ai box per un infortunio al ginocchio che la terrà lontana dai campi di gioco per un lungo periodo.

Ventiquattro anni, alta 1 metro e 85 cm, originaria di Porto Cesario (Le) e laureata in scienze motorie, Chiara Albano inizia a muovere i primi passi nel settore giovanile dell’Asd Volley Leverano, ottenendo molte convocazioni nelle rappresentative provinciali e regionali. Nel 2013 si sposta a Mesagne per giocare in serie C e l’anno successivo esordisce a soli 15 anni in serie B2 sempre con la società brindisina. Nel 2015 a soli 16 anni lascia per la prima volta la terra di origine e si sposta a Pavia per affrontare un campionato di serie B2. Dal 2016 al 2018 passa alla Planet Pedara, dove già al primo anno ottiene la vittoria dalla B2 alla B1 e successiva stagione in terza serie nazionale. Nel 2018/19, per motivi di studio torna nella sua terra di origine, disputando un importante campionato di serie B2 con la Magik Volley Copertino. Nell’estate 2019 si accasa a Teresa di Riva (Messina) con la maglia dell’Amando disputando due importanti campionati di B1. Nel 2020 il passaggio all’ASD Volley Melendugno (B1) dove disputa una sola stagione prima di spiccare il volo in serie A2 tra le fila della Picco Lecco, dove colleziona circa venti presenze contribuendo alla salvezza della squadra lombarda. Chiuso il capitolo con la Picco Lecco, la pallavolista salentina si concede un momento di riflessione salvo poi accettare qualche settimana fa, l’offerta della Pantaleo Podio Volley Fasano.

“Ho accettato l’offerta della Pantaleo Podio Volley Fasano – afferma Chiara Albano – per l’ottimo progetto cantierizzato che mira ad uno sviluppo futuro e di alto livello di questa società. Un’ottima occasione per continuare a praticare la passione della mia vita ad alto livello tornando vicino al mio paese d’origine. Conoscevo già questa società unitamente a diverse giocatrici con le quali abbiamo disputato alcuni campionati insieme come con Sofia Negro ed Adelaide Soleti, oltre a ritrovare anche lo scoutman Giorgio Cesari. Siamo un roster di altissimo livello – conclude la nuova centrale - formato da giocatrici di elevata caratura che nella mia carriera ho incrociato in diverse occasioni. Spero di contribuire in maniera sostanziale al progetto di questa società raggiungendo gli obiettivi prefissati”.