Pantaleo Podio Volley Fasano: Paolo Totero confermato alla guida tecnica anche in B1

FASANO - Sarà coach Paolo Totero a guidare la Pantaleo Podio Volley Fasano nel prossimo campionato di serie B1. La conferma ufficiale arriva direttamente dal presidente Renzo Abete, che, sostenuto dall’intero staff societario, ha sciolto tutte le riserve su chi guiderà le sue atlete nel nuovo e affascinante campionato di B1. Scelta condivisa in maniera unanime all’interno della società fasanese anche alla luce dei brillanti risultati conseguiti nella stagione appena conclusasi con la storica promozione nel massimo campionato di serie B. Fiducia ampiamente ripagata quindi, dopo una grande stagione che ha visto la compagine fasanese trionfare nel girone L. Un trionfo da record che di fatto ha visto la Pantaleo Podio Volley Fasano chiudere la stagione senza nessuna sconfitta.

“È stata una stagione di altissimo livello – afferma il ds Micaela Cofano – dove abbiamo dovuto lottare sino alla fine del campionato per portare a casa il meritato successo. Un torneo in cui il nostro coach, alla sua prima guida titolare in un campionato senior, ha saputo gestire in maniera attenta e professionale un grande gruppo di atlete in tutti i momenti difficili della stagione. Dimostrazione chiara di un importante talento nel mondo della guida tecnica della pallavolo”.

La Pantaleo Fasano quindi riparte dal suo condottiero costruito in casa, per una nuova stagione che promette tante soddisfazioni. Coach Totero che anche in questa stagione sarà affiancato dai suoi vice Giuseppe Catapano e Pietro Tanzarella. “Sono onorato di questa fiducia riconfermata – afferma coach Paolo Totero – segno tangibile del buon lavoro svolto nella scorsa stagione di serie B2. Dopo anni trascorsi nelle giovanili di questa società che mi hanno ben forgiato come allenatore, sono veramente contento di questa rinnovata fiducia alla guida del roster senior che nella prossima stagione dovrà dimostrare di aver meritato questa promozione. Questa nuova esperienza che mi accingo a vivere è un premio a tanti anni di sacrificio e impegno per la pallavolo. Per questa grande possibilità, devo ringraziare vivamente la società tutta a cominciare dal presidente Abete e il ds Cofano per la fiducia accordatami senza tralasciare un pensiero ai miei collaboratori Giuseppe Catapano e Pietro Tanzarella e a tutte le ragazze che nello scorso campionato con la loro professionalità e bravura hanno reso magico un autentico sogno, impensabile fino a qualche anno fa”.