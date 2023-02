Pantaleo Podio Volley Fasano, vittoria convincente contro Trani

FASANO - Vittoria travolgente per le ragazze di coach Paolo Totero che in meno di un'ora di gioco hanno chiuso la pratica Trani con una prestazione impeccabile. Non c’è stata gara per la formazione tranese giunta a Fasano con diverse defezioni e che nulla ha potuto contro una Pantaleo Podio Volley Fasano che non ha concesso nulla alle avversarie letteralmente annichilite dalla potenza delle gialloblu.

Le ospiti dirette da coach Mauro Mazzola non sono riuscite ad andare in doppia cifra in nessuno dei tre set giocati, subendo la precisione e la determinazione delle fasanesi chiamate al riscatto dopo la gara di Bari. Gara che coach Totero ha affidato al sestetto titolare senza effettuare cambi durante tutto l’arco della partita.

“Ho voluto che si mantenesse un alto livello di attenzione nonostante un avversario non proprio in forma – afferma il coach fasanese – poi se a questo aggiungiamo anche il freddo che faceva ecco che fare cambi non aveva senso. È stata una gara dove abbiamo anche affinato alcune cose in vista dei prossimi impegni e credo che la partita sia andata come l’avevamo preparata”.

Le fasanesi capitanante da Simona Corallo, rientrata dopo l’infortunio che l’aveva tenuta fuori nel match di Bari, con questa vittoria hanno contribuito ad innalzare il proprio quoziente punti che, in un ipotetico finale di stagione in volata, potrebbe essere uno dei fattori determinanti per il risultato finale di questo torneo.

“Oggi abbiamo fatto esattamente quello che ci era stato richiesto in settimana – afferma il libero Simona Sollecito – con una concentrazione perfetta e senza sbavature. Abbiamo incontrato una squadra in difficoltà ma noi, con molto rispetto, abbiamo giocato al massimo delle nostre potenzialità portando a casa questa vittoria importante. Ora ci prepariamo per la prossima gara con la stessa intensità e abnegazione che abbiamo usato anche in questo match”.

Pantaleo Podio Volley Fasano – Lavinia Group Trani 3-0

(25-8; 25-9; 25-7)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Distaso, Amatori (7), Negro (6), Pichierri, Vinciguerra (8), Corallo (10) Trabucco, Solarino, Sollecito, Biscardi (12), Soleti (10). All. Totero

Lavinia Group Trani: Cosentino, Montenegro, Lanotte, Dambra, Mitoli, Dirienzo, Giannone, Miranda, Randolfi, Brancale, Curci, All. Mazzola

Arbitri: Massimiliano Magrone e Fabrizio Peragine.