Volley: i commercialisti brindisini fanno muro contro la violenza sulle donne

BRINDISI - I commercialisti brindisini scenderanno in campo sabato prossimo (25 novembre) al PalaMelfi di via Ruta, in una partita di pallavolo “per le donne”, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

L’evento, in programma alle ore 10, è organizzato dal Comitato pari opportunità dell'Odcec di Brindisi, in partnership con la cooperativa Artemide, il centro antiviolenza La Luna e la Regione Puglia nell'ambito della campagna di sensibilizzazione "Allenati contro la violenza" e Casale Volley 3.

L’iniziativa intende far leva sugli aspetti positivi che lo sport può apportare per un cambio culturale in grado di eradicare gli stereotipi di genere e innescare un nuovo paradigma in cui donne e uomini emotivamente maturi sono in grado di vivere veramente alla pari.

"La società del Casale volley - dichiara Rossella Casalino, allenatrice del settore giovanile del sodalizio pallavolistico - oltre a lavorare in palestra, anche nel sociale cerca di dare il suo supporto e apporto alla cittàdinanza brindisina, con l'obiettivo di far crescere i suoi iscritti all'insegna del rispetto: un principio che oggi giorno viene lasciato alla deriva, ma noi non molliamo perchè crediamo in ciò che facciamo".