La Pantaleo Podio Volley Fasano fa bottino pieno contro i Sapori del Granaio nella prima trasferta stagionale

Ottima prestazione delle gialloblu fasanesi che nella loro prima uscita stagionale si impongono su quel di San Salvatore Telesino contro i Sapori del Granaio.

Gara quasi perfetta da parte delle ragazze di coach Paolo Totero che portano a casa un successo importante contro un avversario mai domo e che sino all’ultima palla ha cercato di raddrizzare un match comunque ben giocato dalle fasanesi. La gara comincia col piglio giusto per le fasanesi che in pochi minuti mettono in cascina il primo set contro il roster campano apparso frastornato dalle giocate di Chiara Vinciguerra e compagne. Nel secondo parziale le padrone di casa provano a riorganizzare le fila del proprio gioco ma nel finale di set sono sempre le fasanesi ad avere la meglio. Terzo e decisivo game: complice un momento di rilassamento delle gialloblu e la voglia di riscatto delle ragazze di coach Francesco Eliseo la partita si sviluppa punto a punto. La Pantaleo non ci sta a lasciare il primo set stagionale e con due perfette giocate chiude la gara vincendo il game 27-25.

“Siamo partiti benissimo, - afferma coach Paolo Totero - poi abbiamo avuto un calo diventando un po’ leggeri al servizio, mettendo in condizioni gli avversari di poter giocare con palla più veloce che ci ha creato qualche difficoltà. Ci può stare alla luce di situazioni influenzali che hanno colpito alcune mie atlete, ma ovviamente questa non è una scusante. Di certo sapevamo che se mettevamo gli avversari nella condizione di giocare ci avrebbero creato qualche problema e la conferma arriva dall’ultimo set, dove non hanno mollato fino all’ultimo istante. In difesa le ragazze sono state brave e credo che abbiamo avuto solo qualche problemino a muro, ma per il resto tutto bene. Ho la fortuna di allenare atlete di esperienza e che sanno come comportarsi in alcuni frangenti della gara e questa vittoria ne è la riprova”.

Match molto ben giocato dalle ragazze del presidente Renzo Abete con particolare menzione a Valentina Barbolini, autentica mattatrice ed eletta miglior giocatrice della gara.

Sapori del Granaio - Pantaleo Il Podio Volley Fasano 0-3 (9-25; 19-25; 25-27)

Sapori del Granaio: Otta4, Fuoco 1, Iezzi 1, Vuoso2, Romano, Russo 9, Vianello, Foresi 3, Matroianni, Marchesano, 6, Evola 8, Maresca, Barbaro 6. All. Eliseo.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Gotti 13, Antonaci 3, Di Diego, Mollica, Fatticioni, Negro 2, Marsengo, Rizzo, Barbollini 15, Vinciguerra 8, Morabito, Pisano, Soleti 10. All. Totero