Pantaleo Podio Volley Fasano: Presentata la nuova stagione sportiva

La Pantaleo Il Podio Volley Fasano si è presentata alla città. Si è svolta martedì scorso la cerimonia di presentazione del nuovo roster e dell’intera stagione sportiva della società fasanese capeggiata dal presidente Renzo Abete.

Presenti alla serata l’intera famiglia Pantaleo, main sponsor del sodalizio fasanese, che durate la serata hanno ribadito la loro vicinanza alla pallavolo femminile fasanese dichiarandosi molto soddisfatti della collaborazione intrapresa e dei progetti futuri per il bene dei giovani atleti fasanesi che rappresentano il futuro della nostra città. Testimonial di eccezione il pluricampione Gigi Mastrangelo accompagnato dall’imprenditrice Laura De Mola. Un’occasione per presentare tutti i protagonisti della prossima stagione sportiva dai più piccoli allenati da Cecilia Caprari, ai roster Under 13, 14, 16 e 18 allenati da Katia Irlando e Giuseppe Catapano e dal nuovo roster di Serie D allenato da Pietro Tanzarella.

Il clou della serata è stata la presentazione del roster senior capeggiato dal capitano Chiara Vinciguerra chiamato a difendere il titolo di serie B1 e allenato da coach Paolo Totero. “Siamo pronti a questa nuova stagione – è il commento del ds Micaela Cofano – che abbiamo costruito con non poca fatica. Alla fine, abbiamo un roster molto competitivo con il quale possiamo toglierci delle belle soddisfazioni in un campionato decisamente importante. L’obbiettivo è quello di puntare ai play off promozione e di regalare ai nostri tifosi e ai nostri sponsor tante soddisfazioni”. Alla serata sono intervenuti anche le autorità cittadine nella figura del sindaco Francesco Zaccaria e dell’assessore allo sport Giuseppe Galeota.

Nel frattempo, continuano le prove tecniche per la Pantaleo Il Podio volley Fasano che dopo le prime settimane di intensa preparazione prova a mettere in campo il lavoro svolto partecipando in quel di Teramo al 2° Memorial Mirko Mazzagatti. Torneo organizzato in terra marchigiana che ha visto la partecipazione della Pantaleo Il Podio Volley Fasano, dell’ASD Altino, Volleyrò Casal Dè Pazzi e degli stessi padroni di casa dell’Adriatica Teramo. Prove generali quindi per il prossimo campionato ormai alle porte per i 4 roster partecipanti 2 delle quali inseriti nello stesso girone E delle fasanesi. Torneo che ha visto la squadra fasanese cedere il passo nella prima gara disputata contro l’ASD Altino (1-2) per poi conquistare il terzo posto, battendo il Volleyrò Casal Dè Pazzi (2-1)

“Sono soddisfatto del lavoro svolto sino a questo momento – afferma coach Totero - e in quel di Teramo devo dire che sono arrivate risposte esaustive. A tratti questo torneo ha fatto vedere una buona pallavolo e le formazioni che hanno più giorni di preparazione nelle gambe hanno avuto qualche piccolo vantaggio. Nei prossimi giorni intensificheremo la nostra preparazione in vista delle prossime amichevoli che disputeremo prima della prima gara di campionato”.