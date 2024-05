Volley: la Pantaleo Podio Volley Fasano vince a Jesi e spera ancora nel sogno della serie A2

Strepitosa vittoria della Pantaleo Podio Volley Fasano in quel di Jesi contro la Pieralisi Volley al termine di un match bellissimo giocato al cospetto di un numeroso pubblico che ha infiammato gli spalti del Palasport Triccoli. Secondo e ultimo impegno per questo play-off promozione che di fatto riapre tutti i giochi promozione del gruppo 5 con la Pantaleo che ora passa in testa al gruppo con 3 punti e resta in attesa dell’ultimo match che sabato prossimo vedrà dinanzi il Tenaglia Altino opposto proprio alla Pieralisi Volley Jesi. Match che deciderà la vincente del gruppo e quindi colei che accederà al prossimo campionato di serie A2. Le speranze per le gialloblù fasanesi sono legate solo ad una vittoria delle marchigiane al tie-break che porterebbe tutte le formazioni al primo posto appaiate a 3 punti e con la stessa differenza set, assegnando così il salto di categoria attraverso il quoziente punti.

Una vittoria di grande livello per le ragazze del presidente Renzo Abete giunte in quel di Jesi in versione rimaneggiata a causa degli acciacchi fisici di alcune protagoniste di questo campionato e con l’indisponibilità di Valentina Martilotti. Sicuramente non i migliori auspici per disputare al meglio l’ultimo match dei play- off promozione e dell’intera stagione. Ed invece a dimostrazione di come il gruppo sia sempre la forza di una squadra coach Paolo Totero si affida a Vivien di Diego e a Chiara Albano che disputano una gara assolutamente perfetta sostenute a gran voce dalle compagne infortunate costrette a seguire il match dalla panchina.

“Sono contentissimo per la prestazione di tutte le mie ragazze – afferma coach Paolo Totero – e questa vittoria e frutto del grande lavoro svolto in settimana da tutto il gruppo. A Jesi Vivien e Chiara hanno confermato come il lavoro di squadra paghi sfoderando un ottima prestazione in una gara davvero difficile e fondamentale per chiudere la meglio questa stagione”.

Partono bene le padrone di casa che approfittano dell’iniziale imbarazzo delle fasanesi riuscendo così a mettere in tasca il primo punto della gara. La reazione delle gialloblù capitanate da un ottima Valentina Barbolini, miglior realizzatrice tra le fasanesi, non si fa attendere e così prima arriva il pari e poi il sorpasso con due set tiratissimi, portati a casa da una Pantaleo perfetta. Uno sforzo pagato nel quarto set dove le marchigiane ritrovano forza e concentrazione portando la gara al tie-break. Quinto set che vede il ritorno rabbioso delle fasanesi che con grinta e determinazione non concedono più nulla alle padrone di casa. Vittoria finale per la Pantaleo Podio Fasano e corsa alla serie A2 riaperta.

“Una vittoria – afferma il ds fasanese Micaela Cofano – che ci ha permesso di onorare la maglia fino alla fine, portando con orgoglio il nome della nostra città e del nostro sponsor in giro per l’Italia. Una vittoria che ci permette di chiudere la stagione nel migliore dei modi, amplificando anche qualche recriminazione per la gara casalinga contro il Tenaglia Altino, dove qualche svista arbitrale ci ha penalizzato. Di certo a Jesi abbiamo dimostrato di poter sfoderare una prestazione importante con chiunque venga chiamato in campo da coach Totero e questo non può che esaltare la forza e la bontà di questo gruppo. Grazie a tutti i nostri sponsor, ai nostri tifosi e a tutti coloro che a vario modo ci hanno sostenuto. Ora il nostro destino è nelle mani delle nostre avversarie, ma comunque vada è stata una stagione esaltante”.

Pieralisi Volley Jesi – Pantaleo Podio Volley Fasano - 2-3 (25/22, 25/27, 25/27, 25/20, 13/15)

Pieralisi Volley Jesi: Quinteros, Girini, Cecconi, Pellegrini, Pepa, Paolucci 11, Peretti 4, Castellucci 18, Marcelli, Miecchi, Pomili 7, Milletti 11, Moretto 25. Marcelloni. All. Sabbatini,

Pantaleo Podio volley Fasano: Antonaci 14, Di Diego 12, Mollica, Fatticcioni, Negro 10, Marsengo 1, Rizzo, Barbolini 20, Morabito, Albano 14, Martilotti, Pisano, Soleti 18. All. Totero.

Arbitri: Deborah Vangone e Gianclaudio Bosica.