La presentazione della 10^ giornata di serie B girone H

La giornata numero 10 di serie H si presenta con una serie di sfide insidiose e con punti pesanti in palio.

La capolista Leverano ha una una trasferta da non sottovalutare in casa dell’Omega Mesagne, che al momento conta solo 5 punti all’attivo ma che potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio per i leccesi.

Stesso discorso per l’altra capolista, Grottaglie, che sempre in trasferta affronta l’Athena Volley, squadra in zona rossa con 7 punti.

Derby tutto da vivere tra la terza forza della classe, Galatone, e l’Olimpia Galatina, più indietro in classifica ma pronta a dare battaglia.

Sette punti in favore dei pugliesi dividono il Volley Casoria da Joyvolley Bari, sarà gara aperta. E gara aperta sarà la sfida tra Pagliano Volley (14 punti) e Marigliano (17 punti).

Chiudono il quadro Bava Rioneterra – Elisa Pomigliano e Polisportiva Matese – Volley Meta: quest’ultima è una vera lotta salvezza, in palio ci sono punti pesantissimi vista la classific deficitaria di entrambe.

Tutte le partite di disputeranno tra sabato 10 dicembre e domenica 11 dicembre con fischio d’inizio a partire dalle ore 17.

Ecco il quadro completo della 10ª giornata

Athena Volley – Volley Club Grottaglie

Pagliano Volley - Marigliano

Volley Casoria – Nvg Joivolley

Bcc Leverano – Omega Mesagne

Bava Rioneterra – Elisa Pomigliano

Polisportiva Matese – Comcavi Volley Meta

Allianz Galatone – Olimpia Galatina