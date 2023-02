Volley, Serie B2: insidiosa trasferta a Bisceglie per la Pantaleo Podio Volley Fasano

FASANO - La Pantaleo Podio Volley Fasano torna in terra barese affrontando lo Sportilia Bisceglie. Gara valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B2 girone L. Match che arriva dopo la netta vittoria casalinga ottenuta contro un rabberciato Trani letteralmente travolto da Simona Corallo e compagne. Prossimo impegno Sportilia Bisceglie, per un match dalle mille insidie.

Roster barese impegnato a mantenere sempre lontana la zona calda della retrocessione oltre che provare a diventare una delle outsider del campionato. Nel match di andata le gialloblu di coach Paolo Totero non ebbero problemi ad avere la meglio sulle ragazze di coach Nicola Nuzzi arrivate a Fasano senza la schiacciatrice Carmen Bellapianta. Nell’impegno di sabato le ragazze neroazzurre che disporranno della presenza della stessa Bellapianta, proveranno a dare continuità alle loro prestazioni casalinghe che hanno determinato il 90% della loro attuale classifica.

“È una gara molto complicata –avverte coach Totero – contro un avversario che complice un campo di gioco molto particolare riesce a mettere tutti in difficoltà. Se a questo aggiungiamo la propensione delle nostre avversarie a fare punti nelle gare casalinghe ecco che il match in programma va affrontato con molta concentrazione. La stessa che ci ha permesso nella scorsa settimana di battere il Trani con numeri importanti anche ai fini della classifica finale”.

Qualche problema per coach Totero durante gli allenamenti settimanali dove a turno ha dovuto fare a meno di alcune giocatrici fermate da una fastidiosa influenza che ne ha condizionato la preparazione. “È un periodo dove dobbiamo combattere contro una serie di situazioni influenzali – afferma il coach gialloblu – ma nonostante ciò abbiamo il dovere di non tirarci indietro difronte a nulla. Siamo una rosa lunga e competitiva in tutti i ruoli e chiunque verrà chiamato in causa sono certo che darà il suo valido contributo”.

Fischio di inizio fissato per le ore 19,00di sabato (25 febbraio) presso il Palazzetto dello Sport di Bisceglie. Gara arbitrata dai signori Ruben Cioffi e Giovanni Moscariello.