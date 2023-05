Playoff, la Vipostore Volley si impone a Crotone

FRANCAVILLA - La Vipostore Francavilla si impone con un secco 3 a 0 nell’insidioso campo di Crotone. A dispetto di un finale così netto, le compagini in campo si sono date battaglia dal primo all’ultimo punto senza esclusioni di colpi. La Vipostore scende in campo con Mercanti al palleggio opposta a Morone, Kostadinova e Cristofaro ai lati, Tornesello e Labianca al centro, libero Quarto.

La Pallavolo Crotone schiera Gernone al palleggio, opposto Misceo, Biscardi e Cesario in banda, Greco e Kuz al centro, libero Maggipinto.

Prima e seconda frazione di gioco caratterizzate da un sostanziale equilibrio. Entrambi i team in campo esprimono un ottimo livello di gioco, la concentrazione ben visibile sui volti delle protagoniste in campo si trasforma in una bagarre fino al finale dei primi due set. L’ esperienza delle nostre beniamine ha permesso nei momenti più caldi dei set di mantenere la lucidità, limitare gli errori, difendere sempre quella palla in più rispetto alle avversarie e concludere con attacchi efficaci.

I primi due parziali, a favore con il medesimo punteggio (23-25) scrollano di dosso la tensione e danno la consapevolezza alle ragazze di mister Giunta di poter portare a casa il bottino pieno.

Il terzo set, a differenza dei primi due, vede la Vipostore allungare sin da subito, tenendo a debita distanza le ragazze del team calabrese. Il set scorre liscio fino al 21-25 evidenziando ancora una volta l’ottima organizzazione di gioco che il duo Giunta-Vannicola ha saputo dare a questa squadra. Ora testa e concentrazione in vista della gara di ritorno in programma domenica 21 maggio alle ore 18 presso il palazzetto di Francavilla Fontana.

Tebellino

Pallavolo Crotone – Vipostore Francavilla 0-3 (23-25/23-25/21-25)

Crotone: Kuz 6, Barile, Gernone, Maggipinto (L), Cosentino 2, Confaloni, Misceo 13, Cesario 4, Biscardi 16, Greco 9, Boscacci. All. Asteriti.

Vipostore Francavilla: Kostadinova 10, D’Onofrio, Tornesello 7, Quarto (L), Di Paola, Santoro (L), Mercanti 4, Labianca 9, Lapenna, Cristofaro 7, Fanigliulo, Caforio, Morone 16. All. Giunta.

Arbitri: Reynaud – Esposito.