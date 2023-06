Campionato giovanile di S3: le ragazze del Casale volley approdano alle finali nazionali

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del Casale Volley 3

La pallavolo a Brindisi rifiorisce grazie al Casale volley 3 che vince nel settore giovanile e all’Aurora volley che ad appena un anno dalla sua nascita partecipa ai play-off per conquistare la Serie B2 Nazionale con risultati ottenuti grazie al lavoro dei dirigenti, ma soprattutto alle possibilità economiche in funzione degli investimenti effettuati.

Risulta quindi di maggiore risonanza il risultato di una piccola realtà come è quella del Casale volley 3 che lavorando esclusivamente sul settore giovanile e con le difficoltà comuni a tante piccole società sportive in questo particolare momento storico, ha raggiunto con due squadre le finali nazionali vincendo i rispettivi campionati.

È di pochi giorni fa, infatti, la notizia che, facendo eco alle “colleghe” più grandi, anche la squadra del campionato giovanile di S3 (atlete nate dal 2011 al 2013), allenata dal duo Casalino Rossella e Baduro Manuela, vincendo la propria finale regionale, ha acquisito il diritto a partecipare alle finali nazionali che si svolgeranno a partire da lunedì 9 giugno a Rossano Calabro (Cosenza), a rappresentare la Puglia e la città di Brindisi. Questa la rosa del Casale Volley: De Leonardis Gaia, Montanaro Gaia, Montenero Giulia, Fiore Gaia, Palmisano Romano Marta, De Vita Benedetta.

Un risultato, che come si diceva riprende quello delle “colleghe” U14 che, sovvertendo ogni pronostico e ribaltando il risultato dell’anno precedente, vincono contro il blasonato Cuore di mamma Cutrofiano con un netto 3-0. Il Casale volley 3 sarà presente per la prima volta nella sua storia alle finali nazionali di categoria che si sarebbero dovute svolgere a Cesena dal 15 al 21 di maggio ma, a causa dei tristi eventi che hanno colpito il territorio dell’Emilia Romagna, si svolgeranno dal 2 all’ 8 luglio a Campobasso.

Queste le partecipanti alle Finali Nazionali Under 14 che si svorranno a Campobasso dal 2 al 6 luglio: Vasile Ludovica, Palmisano Romano Sara, Palmisano, Romano Marta, Raffaeli Ilenia, Esposito Melissa, Campanaro Alessia, Capriati Carlotta, Campioto Chiara , De Vita Benedetta , Muschio Ludovica, D’Alesio Dalila, Barile Chiara, Mantovani Vittoria, Prudentino Sienna, Bonazza Marianna.

Un risultato che, seppur arrivato con sorpresa agli occhi di molti, soprattutto alla luce dell’attuale situazione tecnica presente nel territorio, regala alla piccola Società, al suo 2° tentativo, il titolo regionale Under 14 e volley S3, regalando enorme soddisfazione sportiva e umana. L’ottimo lavoro svolto è dimostrato altresì dalle continue richieste per le nostre atlete, da parte di società molto più blasonate. La completa mancanza di sponsor e di imprenditori che si avvicinano alla pallavolo, impedisce la costruzione di qualcosa di solido e costringono le nostre atlete più promettenti ad emigrare in altre parti d’Italia per aspirare a palcoscenici ed obbiettivi più ambiziosi.

Il sogno sarebbe quello di creare un polo giovanile, con investimenti mirati e amministrati da dirigenti esperti del settore sportivo pallavolo, attorniati da Tecnici qualificati. Confidiamo nella nuova amministrazione comunale, per far nascere a Brindisi una pallavolo giovanile vincente e rivolgiamo l’invito a dirigenti sportivi e appassionati di volley ad unirsi poiché questo è il momento per costruire qualcosa di solido e duraturo.

Il Casale volley 3 è stato impegnato anche nel progetto denominato “Il paradiso dello sport” e accompagnati dal Csi ha promosso l’evento Giornata dello Sport del 7 giugno presso Il Centro di aggregazione giovanile del rione Paradiso, in cui è intervenuto anche il neo sindaco Giuseppe Marchionna accompagnato dal consigliere Quarta Roberto i quali hanno tranquillamente dichiarato che il progetto deve andare avanti e loro garantiranno il loro appoggio sostenendolo e incentivando sia le iniziative culturali che sportive.