Volley under 14: le atlete del Casale Volley 3 pronte per le final four

BRINDISI - L’Asd Casale Volley 3, perdendo solo 3 set su 7 gare nel corso della sessione regolare del Campionato Under 14 femminile, raggiunge la Final-Four. La squadra brindisina ha presentato la propria candidatura e grazie alla fiducia dimostrata negli anni precedenti ha ottenuto dal Ct Fipav la necessaria autorizzazione.

“Un plauso – si legge in una nota della società - enorme va fatto all’assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto, che nell’arco di tre ore ha liberato il PalaMelfi nei due pomeriggi, cosa affatto semplice, grazie anche alla collaborazione delle società di basket dell’Invicta e della Dinamo”.

“La Pallavolo a Brindisi e il Casale Volley 3 esiste e lavora: questa ennesima manifestazione, dopo quella del 1 Maggio, lo dimostra. Invitiamo tutti gli appassionati di Pallavolo a venire al PalaMelfi e tifare per le nostre atlete provenienti tutte dal Mini Volley. All’uopo invitiamo bambine e bambini nati dal 2012 in poi a venirci a trovare presso la Palestra Kennedy (via Primo Longobardo, rione Casale), per fare una prova di gioco dipPallavolo. Recapito telefonico: 3316959769/3929460314 Claudio Scanferlato/Manuela Barduro