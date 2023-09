Una stagione carica di aspettative per la Brundisium Volley

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dalla Asd Brundisium Volley

Una bella realtà sportiva ( ma non solo), rappresentata soprattutto da giovani che, attraverso il loro impegno e la passione per la pallavolo, vogliono continuare a contribuire alla crescita dello sport brindisino . La Brundisium Volley, società nata un anno fa, con l’ obiettivo di far amare ulteriormente una disciplina importante come il Volley e valorizzare le belle risorse umane e sportive .

La squadra, finalmente, inizia la preparazione atletica e riprenderà gli allenamenti, presso la scuola media Leonardo Da Vinci a Brindisi, il prossimo 3 ottobre, giorno attesissimo dai dirigenti, i componenti del roster, chi ha sempre seguito nelle nostre vicende sportive .

Tanti atleti e atlete hanno scelto la Brundisium Volley, la “ bontà del progetto”, la qualità vincente dell’ organico già evidenziata nella scorsa stagione, anche il significativo impatto sulla tifoseria e gli appassionati della pallavolo .

Nella stagione che praticamente inizierà ufficialmente il prossimo inverno, saranno tre le categorie a cui parteciperà la nostra squadra : campionati maschile, femminile, misto ( Campionati Nazionali Csi pallavolo ). Sul canale Instagram della Brundiusum Volley c’è già il roster della squadra maschile, composta praticamente da grandi esponenti del Volley brindisino, e a breve sarà annunciato anche quello femminile .