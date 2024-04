La Pantaleo Podio Volley Fasano con una gara perfetta liquida l’Arzano

Una Pantaleo Podio Fasano batte un ostico Lu.Vo Barattoli Arzano al termine di una gara semplicemente perfetta agganciando la terza posizione in solitaria.

Match strepitoso quello messo in campo dalle ragazze di coach Paolo Totero che al culmine di una serata strepitosa portano a casa uno scontro diretto molto importante per questo rush finale. Le gialloblu del presidente Renzo Abete partono subito col piglio giusto mettendo alle corde le napoletane allenate da coach Antonio Piscopo. Un avvio di gara a dir poco travolgente che spiazza l’Arzano che nonostante un timido tentativo di reazione si ferma a soli 17 punti. Nel secondo set le ospiti, strigliate da coach Antonio Piscopo, partono forte mettendo a referto un break di ben 7 punti. Le gialloblù fasanesi non demordono e grazie ad una reazione da grande squadra recuperano il gap salvo poi piazzare il colpo del 2-0. Nel terzo ed ultimo set la Lu.Vo Barattoli prova a riaprire la gara praticando un gioco incisivo e veloce che dà vita ad un ulteriore set molto equilibrato arrivando ad un passo dalla vittoria del gioco. Ma ancora una volta Valentina Barbolini e compagne fanno ricorso a tutta la loro esperienza piazzando un break strepitoso che riequilibra il set. Una rimonta che mette in seria difficoltà le ospiti che dopo una serie botta e risposta cedono set e match alla Pantaleo. Sugli spalti esplode la festa per un grande successo che lancia le fasanesi in terza posizione solitaria nella classifica provvisoria del girone E in attesa dei prossimi e decisivi incontri.

“Siamo felicissime per questa bella vittoria – afferma capitan Barbolini – abbiamo disputato una gara perfetta con pochissime sbavature e abbiamo vinto meritatamente contro un ottima squadra. Per noi era molto importante cominciare bene questo filotto di partite che decideranno la nostra stagione e per questo era una gara molto sentita. Siamo state tutte stratosferiche. Una grande vittoria di gruppo che sigilla ancora di più il lavoro che svolgiamo in settimana. Il mio plausi va chi ci è stato vicino dalla panchina e a chi entrando a gara in corso hanno dato un grandissimo contributo alla gara. Ora però dobbiamo dimenticare subito questa serata e concentrarci per i prossimi impegni”.

Pantaleo Podio volley Fasano–Lu. Vo. Barattoli Arzano: 3-0 (25-17; 25-21; 28-26)

Pantaleo Podio volley Fasano: Antonaci 4, Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro 5, Marsengo 6, Rizzo, Barbolini 20, Morabito, Albano 1, Martilotti 17, Pisano, Soleti 12. All. Totero.

Lu. Vo. Barattoli Arzano: Piscopo F, De Siano 8, Piscopo V, Passante 8, Suero 5, Silvestro, Allasia 2, Palmese 1, Di Domenico, Carpio 1, Bianco, Sanguigni 12, Gabriele, Dello Iacono, Putignano 3, Buonfino, Sigismondo, Russo, D’Angiolella. All. Piscopo A.

Arbitri: Azzolina e Coppola.